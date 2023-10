El Bàsquet Girona es mou als despatxos per cobrir la baixa de Juani Marcos. Segons ha avançat RAC1, l'equip gironí negocia el fitxatge del base-escorta nord-americà Wes Clark, de 28 anys i amb experiència a les lligues francesa, italiana i alemanya. Tindria un contracte temporal. Preguntat respecte a una possible incorporació, Salva Camps ha comentat que "això ho hauria de respondre Jordi Plà, no jo".