L'inici del Bàsquet Girona a l'ACB va ser enlluernador, amb tres victòries consecutives (València, 85-89; Gran Canària, 88-64; i Granada, 91-102) que van disparar una eufòria rebaixada després de dues ensopegades a Fontajau (Madrid, 74-93; i Tenerife, 66-79). Aquest dissabte, l'equip de Salva Camps visita la pista del Monbús Obradoiro (20.45 hores, Movistar Deportes+2), un conjunt que està per sota a la classificació, amb un triomf menys que els gironins. Els gallecs han derrotat el Palència, 84-64, i el Saragossa, 80-72; mentre que han perdut amb el Bilbao, 77-78; el València, 85-79; i l'Andorra, 92-89. L'entrenador dels gironins no podrà comptar amb Juani Marcos. A l'Obradoiro de Moncho Fernández, que tindrà la baixa d'Eric Washington i el dubte de Jordan Howard, juga Pol Figueras, malgrat que no està tenint molt protagonisme.

🎁🅰️ 𝐒𝐎𝐑𝐓𝐄𝐈𝐆 @KaveHome et convida a viure l'experiència VIP a peu de pista amb un acompanyant! 🛋️



1⃣ guanyador amb acompanyant 🆚 UCAM Murcia (ds 28/10, 18:45 h)

1⃣ guanyador amb acompanyant 🆚 Unicaja Málaga (ds 11/11, 20:45 h) — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 19 de octubre de 2023

"Nosaltres juguem a un ritme alt perquè ens agrada i ho volem fer així, crec que d'aquesta manera tenim més virtuts que defectes. Però serà un partit complicat, perquè ells a casa juguen amb una energia diferent. Hem d'estar preparats i continuar en la nostra línia de treball. Insistint en el mètode i adaptant-nos a allò que ens trobarem", confessa Camps, un entrenador que té molt clara la seva filosofia. "Els jugadors tenen una bona actitud i això ho poso molt en valor. És molt bo tenir la seguretat que el nostre dia a dia és el que és, perquè ens fa créixer com a equip. Com tothom, tenim dies millors i pitjors, però en general estic satisfet amb com està anant. Ara el que toca és plasmar-ho a Santiago".

L'entrenador del Bàsquet Girona espera que els seus jugadors, especialment els que encara poden lluir un marge de millora evident, es reivindiquin. "Tots han d'anar fent passos endavant per ajudar-nos. Han d'aparèixer, amb iniciativa", respon Camps, que llança pilotes fora davant la possibilitat d'incorporar una nova peça a la plantilla. "Això ho hauria de respondre Jordi Plà, no jo".

Camps també ha explicat com està gestionant aquests primers mesos de competició, en la seva estrena a les banquetes. "Gaudeixo molt treballant. Intento desconnectar el temps més gran possible, estant amb la família i els fills, però quan tinc temps veig partits. Vivim per al bàsquet i del bàsquet i hem d'estar connectats per poder millorar. Si no ho féssim, ens quedaríem sense evolucionar i no ho podem permetre", opina, mantenint el to constructiu respecte a una plantilla que pot donar moltes alegries aquesta temporada. "Poso el focus en allò que creiem que ens pot fer millors. L'Obradoiro té orgull, però em centro en nosaltres".

L'adaptació de Susinskas

També ha parlat Mindaugas Susinskas, que ha expressat que "tinc el rol d'obrir el camp, llançar de tres i millorar de bracet amb l'equip". L'aler lituà, que està "perfectament adaptat a la ciutat", admet que contra l'Obraidoro "esperem millorar la darrera imatge i tornar al camí de la victòria".

D’altra banda, el tècnic local, Moncho Fernández, afirma que «el Bàsquet Girona té un estil molt agressiu, és un rival molt complicat».