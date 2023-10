Les jugadores de Laura Antoja han visitat avui el Bembibre Arena, la pista de l'Embutidos Pajariel Bembibre, amb l'objectiu d'aconseguir la quarta victòria consecutiva davant d'un conjunt que ha perdut tots els partits disputats fins al moment. L'Spar ha afrontat aquest partit amb confiança, després d'imposar-se contra el Piestanske Cajky per Eurocup (53-68) entre setmana i el diumenge passat contra l'IDK, el qual arribava imbatut, per 63-50. L'equip va endur-se la victòria en aquests partits gràcies a saber mantenir la diferència a l'electrònic mitjançant grans ratxes d'encert puntuals.

El partit d'avui, el qual pràcticament es pot considerar un clàssic de la competició, ja que ambdós equips fa moltes temporades que s'enfronten, ha començat amb gran intensitat, una de les grans característiques de l'Spar, però sense gaire encert, el resultat de 8-10 a falta d'un minut i mig per a la finalització del primer període ha sigut la mostra d'això. Aquesta falta de claredat en atac de l'Uni s'ha vist dissipada quan Kelsey Mithcell ha començat a fer de les seves. Un triple i una gran assistència de la nord-americana ha fet que l'equip comenci el segon quart amb 5 punts de diferència (10-15).

El segon període ha començat amb uns tirs lliures de Labuckiene, qui ha fet gala del seu gran físic per tal d'aprofitar les debilitats de la defensa lleonesa (10-17). La defensa de l'Spar ha aturat gairebé tots els atacs de l'Embutidos Pajariel, el qual ha pogut anotar els primers tres punts del quart després de tres minuts de període. Malgrat això, la diferència a l'electrònic no s'ha fet més gran perquè la pilota no ha volgut entrar en tres atacs amb tirs oberts. Ainhoa López ha fet palesa la seva qualitat i després de fer saltar la seva defensora ha encistellat el 15-19, despertant l'admiració del públic rival. Després d'aquesta gran acció, l'Spar ha encadenat quatre atacs sense aconseguir una bona possessió que li permetés un tir obert o en una bona posició, la qual cosa ha suposat que les locals s'apropessin al marcador (20-21). Antoja ha decidit aturar la dinàmica negativa de l'Uni amb un temps mort i el resultat ha sigut immillorable: parcial positiu de 0-8 (20-29). Una dinàmica que s'ha vist interrompuda per dos atacs frenètics de l'Embutidos Pajariel (24-29) que ha donat pas a una de les millors jugades, o directament la millor, del partit. Un triple des de molt lluny amb una jugadora a la cara, que li ha fet falta, de Kelsey Mitchell (24-32). Un resultat momentani que hagués sigut amb el que ambdós equips haguèssin marxat al descans si no fos per un tir lliure dels locals i una cistella a l'últim segon, en un atac rapidíssim de l'Spar Girona (25-35).

Les gironines han iniciat la segona part del partit de la mateixa manera que el primer, controlant el rebot i finalitzant amb contundència els contraatacs que han provocat les errades de les locals (28-40). Tolo ha començat a fer-ser més gran del que ja és i ha posat la sisena marxa a l'equip. Després d'un altre parcial positiu de 0-8 per l'Spar Girona, la diferència al marcador ha començat a ser insalvable: 28-44. Un altre cop, les ratxes d'encert i d'intensitat defensiva al començament dels quarts, sobretot en el tercer, ha marcat la diferència. Ainhoa López, després de rebre una dura falta ha posat la màxima distància al marcador fins aquell moment (30-50). Una distància que s'ha vist superada amb una jugada que ha sigut la clau durant tot el partit: rebot ofensiu de Tolo i triple de Mithcell (33-55). La nord-americana ha tingut moments on semblava imparable per a la defensa del Bembibre, que han demostrat amb la seva feblesa defensiva perquè encara no han guanyat cap partit. L'Uni no s'ha relaxat i ha continuat atacant a les locals, finalitzant el tercer quart amb un resultat momentani de 39-64, el que suposa un 14-29 de parcial en el període.

L'últim parcial ha començat amb certa relaxació per part de les jugadores de l'Uni, la diferència al marcador i el desgast d'haver jugat entre setmana han sigut els causants segurament. Ainhoa López ha sigut l'encarregada de "despertar" les ganes de l'equip visitant i ho ha demostrat amb un gran triple llunyà (45-72). Les jugadores de l'Uni han començat a gaudir jugant i han fet disfrutar a tots els aficionats de l'equip, avui vestit de groc. Un altre triple màgic de Kelsey Mithcell ha posat el 55-83 al marcador a falta d'un minut per a la finalització del matx, el qual ha acabat amb un resultat de 57-86.

Laura Antoja va comentar la setmana passada que el seu objectiu era el d'aconseguir certa regularitat i l'equip no ha defraudat a la seva entrenadora. Quarta victòria consecutiva. L'equip venç i ja convenç.