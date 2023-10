«Sempre m’ha agradat sortir de la zona de confort i reinventar-me»

Mai ha estat una persona que s’obsessioni en allò que no va bé ni de lligams interminables quan les coses no funcionen. Encarna Granados Aguilera (Sarrià de Ter, 1972) prefereix tallar curt quan sent que és el moment oportú, tot per no complicar-se la vida i estar en pau amb ella mateixa. És així de simple. L’exatleta olímpica gironina va decidir retirar-se el 2001, un any després dels Jocs Olímpics de Sydney, posant fi a una carrera esportiva plena d’èxits i rècords per a la història. Ha participat en tres cites olímpiques (Barcelona 92’, Atlanta 96’ i Sydney 00’), així com en diversos Mundials com el Campionat del Món a Stuttgart 1993 en el qual va penjar-se la medalla de bronze en els 10 km marxa. Gràcies a això, ostenta el títol de ser l’únic metall de l’atletisme gironí en un Campionat del Món. Amés a més, és l’atleta espanyol més jove, masculí o femení, que ha trepitjat mai el podi d’un Mundial.

«Cada moment té el seu procés. Tot és així a la vida. Si passa és perquè ha de passar. Jo havia perdut la motivació i, per tant, vaig tenir clar que havia de plegar. A mi l’atletisme m’ha encantat sempre, però no era el mateix córrer amb les teves amigues que fer-ho a l’alt nivell. Ara que ja tinc una edat (51 anys) i ho miro amb perspectiva, penso que és molt important estar envoltat de persones que et cuidin. L’esport d’elit ja és prou dur com per no tenir aquest suport», explica Granados.

La gironina, que en l’actualitat resideix a Barcelona des fa gairebé tres dècades, ha dit en nombroses ocasions que la medalla que va guanyar el 14 d’agost de 1993 a Stuttgart «va arribar massa aviat». «Després d’aquell Campionat del Món, vaig fer entrenaments molt més forts. Però molts. I amb unes marques impressionants. No obstant això, no vaig rendir com s’esperava perquè realment no m’estaven cuidant. Segur que tinc una part de culpa, tot i que se’m va posar massa pressió a sobre amb una càrrega psicològica que no estava justificada. Jo em trobava malament i em deien que tot era mental. És molt important que quan una persona entra en un centre d’alt rendiment se la tracti bé», diu. En aquest sentit, Granados recorda que «portava uns quants mesos trobant-me malament fins que un dia vaig perdre el coneixement a la pista d’atletisme del CAR»: «Estava a zero de ferro. Zero. Els metges se’n feien creus amb l’analítica. Va quedar clar que no era un aspecte psicològic, a part que tampoc em van posar mai un psicòleg, però el mal ja estava fet. Sempre era culpa de l’atleta: que si era psicològic, que si aquesta estava gorda, que si l’altra no sé què... Vull pensar que a dia d’avui es porta un control exhaustiu dels atletes i això no passa».

Sobre la retirada, Granados comenta que «físicament segur que hauria aguantat molt més». «Un dia estava entrenant a Barcelona i vaig adonar-me que no volia continuar. Havia perdut la motivació. No era perquè no pogués físicament, sinó perquè no tenia motivació i, per tant, no pagava la pena. Tothom m’insistia que anés a pels quarts Jocs Olímpics, però jo vaig tenir clar que s’havia acabat. Estava molt tranquil·la d’haver pres aquella decisió i ho continuo estant, encara que en el seu moment la gent em digués que me’n penediria. No és així. Em quedo amb tot el què he après d’aquest procés de la vida», afegeix.

Granados, que va descobrir l’atletisme a l’escola quan tenia 13 anys i el seu professor d’educació física la va convèncer per participar en una cursa que feien a la Devesa perquè es va fixar que era una nena que corria molt, ha aconseguit fites inimaginables. Va començar entrenant al GEiEG amb un grup d’amigues amb el qual compartia moltes coses en comú. «A part de fer esport i entrenar, el millor de tot era disfrutar amb els companys. Quan sortíem a córrer i a fer la volta a la muralla tota l’estona eren riures. M’ho passava increïble», exclama. A mesura que va anar pujant el nivell «ja no m’ho passava tant bé». «Quan vaig entrar al CAR va deixar de ser el mateix. El seleccionador no era com la Teresa. Jo venia de Girona, on era súper tímida, i allà em va canviar el caràcter».

El 2001 Granados va decidir deixar l’atletisme d’alt rendiment, però mai va penjar les vambes del tot. Va provar fer d’entrenadora, tot i que no la convencia, i ara es dedica a decorar interiors. «M’he passat la vida reinventant-me. Conec molts atletes d’alt rendiment que quan ho deixen són incapaços de fer una altra cosa. Penso que podem fer-les, però a vegades per por a sortir de la nostra zona de confort no ho fem», apunta. Ara bé, l’atletisme mai l’ha deixat arraconat: «Continuo corrent. M’ho prenc tranquil·lament, quan puc vaig més ràpida i quan no més lenta. Visc al costat del mar, al Poblenou, i em relaxa molt sortir de bon matí a fer 10 o 12 km. No vaig a fer marques, sinó a gaudir».