Matinal de Tercera amb final feliç per a l'Olot, bones sensacions per al Girona B i recompensa nul·la per als esforços de l'Escala. Els garrotxins han sumat un triomf engrescador contra el Mollerussa gràcies a un gol de penal de Marc Mas a última hora. Tres punts vitals per continuar liderant en solitari la lliga. El filial blanc-i-vermell ha tornat amb un punt sota el braç del camp de la Grama (1-1). Un punt que haurà de fer bo la setmana que ve amb el Sant Cristóbal a casa. No han tingut premi els homes d'Arnau Sala, que tot i fer mèrits per marcar com a mínim un gol, han perdut per la mínima contra la Pobla (1-0).

Remuntada de líder

L'Olot és l'equip de moda a Tercera, el rival a batre per a tots els contrincants. A Mollerussa, els de Dólera han patit, però han acabat aconseguint el quart triomf consecutiu a la lliga, el cinquè si se suma el passi a la final de Copa Catalunya. Els olotins han hagut de remar a contracorrent. En una primera part sense gols, els locals s'han avançat al minut deu de la segona. El col·legiat ha considerat mans d'Uri González dins l'àrea i Genís Soldevila ha transformat la pena màxima. En un partit obert, amb ocasions a les dues bandes, i on Batalla ha intervingut en més d'una ocasió, el conjunt volcànic ha sigut més letal a les àrees. Bona part del mèrit és de Marc Mas. El silenc ha firmat un doblet en l'últim quart d'hora per capgirar el duel. Primer ha aprofitat una centrada al segon pal de Forés per fer el segon (77'). I pràcticament en el descompte, no li ha tremolat la cama per transformar un penal provocat per Pedro. Les dues dianes el situen com a màxim realitzador del grup amb sis dianes.

Un punt d'autoestima

El Girona B necessitava retrobar-se contra la Grama. L'equip de Sergi Mora s'ha plantat molt bé sobre el camp, tenint clar que, tot i no tenir la pilota, podia fer mal en transicions. Un actiu Minsu, avui jugant de fals nou, ha estat el més insistent el primer temps, amb ocasions clares per marcar. El marcador no s'ha mogut fins a la segona part, Enric Garcia ha aprofitat una passada enrere d'Almena per ajustar la pilota al pal i superar el porter i defenses que tapaven la rematada (54'). L'alegria ha estat efímera perquè la Grama ha tardat poc a empatar (61'). Adrià López ha sorprès Juanvi amb un xut llunyà que ha acabat entrant arran de pal. Tot i alguna aproximació dels dos equips, el marcador ja no s'ha mogut.

Poca recompensa per a l'Escala

L'Escala ha tornat amb les mans buides del camp de la Pobla, tot i fer mèrits per com a mínim puntuar. Els tarragonins s'han avançat amb un gol de Dani Garcia a la mitja hora de joc. Les intervencions de Quer havien evitat que els locals fessin el segon. Tot i això, la reacció dels alt-empordanesos ha estat bona. Rami no ha pogut culminar en gol una gran jugada col·lectiva dels d'Arnau Sala i dos xuts de Josu tampoc han trobat porteria per ben poc. Als locals els ha costat generar perill a la segona, mentre que els escalencs han tingut l'infortuni dels pals en el tram final. Ibuki ha estat el primer d'estavellar-hi una rematada, però ha estat una rematada de Pol Bastidas la més clara. La pilota semblava que podria entrar després de pica al travesser, però ha sortit rebotada cap a fora.