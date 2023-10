Ethan, el fill de l’escorta de l’Spar Girona Magali Mendy, va nèixer a l’hospital Josep Trueta el 19 de febrer. Vuit mesos i mig després, dimecres, a Luxemburg, a la pista del Diddeleng, la seva mare pot tornar a jugar perquè segons ha revelat avui l’entrenadora Laura Antoja, la francesa forma part de la convocatòria. També hi figura, i aquesta és una altra gran notícia, la base Sandra Ygueravide, després de superar els problemes físics que l’han tinguda fora de l’equip en els darrers partits.

Mendy no juga amb l’Spar des del 5 de maig de 2022. Aquell dia, a la pista del València, l’equip que aleshores dirigia Alfred Julbe va quedar eliminat de les semifinals del play-off tot i guanyar (66-73) però no ser capaç de remuntar 12 punts de desavantatge del partit d’anada a Fontajau. L’escorta francesa va anotar sis punts gràcies a dos triples, un d’ells a 54 segons del final que posava un 64-71 que donava encara mínimes esperances per a la heroïcitat. La jugadora de l’Uni tenia contracte per a la temporada passada però a l’agost va comunicar al club que estava embarassada. Es va perdre tota la temporada, al febrer d’aquest any va nèixer el seu fill, i des de l’estiu ha anat seguint un pla d’entrenament pautat per tornar-la a reintegrar al grup amb les millors condicions.

«Per a mi la clau serà tornar a estar al mateix nivell que abans de l’embaràs. Si puc estar millor, perfecte. Això seria el meu primer objectiu», explicava Mendy a finals de juny en una entrevista amb el Diari de Girona, on també parlava sobre les emocions que sentiria quan tornés a la pista: «Hi penso sovint. No sé com serà el dia de la tornada, però segur que serà molt emotiu. Tindrem un bon equip i jo treballaré dur per poder tornar i fer molts triples a Fontajau». Que viatgi no assegura que Magali Mendy ja tingui minuts dimecres, tot i que el Diddeleng, el rival més feble del grup, no hauria de presentar massa batalla a les gironines. En tot cas la seva presència a la convocatòria anuncia un retorn imminent que es produiria, sinó, divendres a Fontajau en el partit de lliga contra el Jairis (20.30h).

Torna Ygueravide

L’altra gran notícia del dia ha sigut l’alta de Sandra Ygueravide, absent els darrers partits per una lesió muscular a la cama dreta. «Ha entrenat molt bé», explicava l’entrenadora Laura Antoja, que amb la recuperació d’aquestes dues jugadores veu com augmenta encara més el potencial de la plantilla. De fet ara mateix només tindria la baixa de Irati Etxarri, que segons les previsions, hauria d’estar a punt per Nadal. L’Uni afronta una setmana carregada perquè demà juga a Luxemburg i divendres rep el Jairis. La competició s’atura després, per la finestra FIBA, fins el dijous 16 amb una visita a l’Ensino (20.15h).