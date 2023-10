«Vull tornar al ciclisme tot el que m’ha donat i vull fer un velòdrom»

Mai fins l’agost de 2004 l’esport gironí havia viscut moments de glòria tan esplendorosos. Aquell estiu quatre esportistes de la província, Carles Torrent, Josep Antoni Escuredo i Josep Antoni Hermida, en ciclisme, i Xavi Bosma, en vòlei platja, van guanyar les primeres medalles olímpiques amb ADN Girona. I se n’hi podria afegir encara una altra, almenys mitja, perquè el ciclista mallorquí Joan Llaneras, un altre dels triomfadors d’aquells Jocs, estava històricament afincat a la Garrotxa. Torrent té avui 49 anys i segueix vinculat a la bicicleta: «des que vaig deixar de ser professional sempre he seguit en aquest món», subratlla. Té una escola de ciclisme a Olot, on viu, ha muntat un equip de competició cadet i júnior i és seleccionador català. Tot per a un objectiu: «vull tornar al ciclisme tot el que m’ha donat».

Carles Torrent va començar fent ciclisme de carretera, modalitat en què el 2003 va viure un any «excepcional» guanyant la volta a la Rioja, i també havia participat a la Vuelta i a la Volta a Catalunya. «Sempre m’emportava alguna etapa a les proves que corria però mai vaig tenir la sort que un equip potent em fitxés», confessa. Es va perdre un tren, però en va passar un altre. I aquest no es va escapar. El corredor admet que «m’agrada molt el ciclisme en pista, i tot va començar quan amb 18 anys vaig anar a estudiar a Girona i amb Escuredo, que ja tenia carnet de cotxe, ens vam posar d’acord per anar a entrenar al velòdrom de Barcelona. I allà va començar tot, a base de persistir va arribar tot el que va arribar». I el que va arribar va ser una medalla de bronze als Jocs d’Atenes en persecució per equips al costat de Carlos Castaño, Sergi Escobar i Asier Maetzu) i un altre bronze al Mundial d’aquell mateix any, com a èxits més destacats.

Retirat el 2010, va tenir el disgust de quedar-se a les portes dels Jocs de Pequín per un inoportú trencament de fèmur disputant la Volta a Portugal, quan ho tenia tot a favor: «el 2008 hauríem fet or», es lamenta, encara. Hi havia d’anar amb Llaneras per competir en la modalitat de madison, feien una parella pràcticament imbatible. Aquella lesió ho va engegar tot a rodar perquè «tot i que la meva intenció era arribar a Londres el 2012 i retirar-me, tot es va acabar precipitant».

«Quan plegues i vens de l’esport de competició, et trobes una manera molt diferent de viure. Estàs acostumat a aixecar-te, esmorzar, i entrenar-te fins les dues i, de cop, et veus a casa. Per sort seguia sortint a córrer, però et dius, ‘i ara què faig’». Encara surt a pedalar, sobretot entre setmana, perquè els dissabtes i els diumenges els dedica a la família. Ara persegueix l’objectiu que deia abans de tornar al ciclisme tot allò que li va donar. Ho fa a través del càrrec de seleccionador que aprofita «per transmetre experiències als nanos» des del Centre de Tecnificació que la Federació té a Ripoll. Un CAR del ciclisme, per entendre’ns. «Els millors corredors joves de Catalunya estan allà, tinc cinc júniors d’entre 16 i 18 anys, i allà s’hi entrenen i hi estudien», relata. El Centre està pensant per formar ciclistes de carretera, pista i BTT, però bàsicament treballa amb els de carretera i pista. Hi va cada tarda i els planifica i controla els entrenaments. Però amb això no en té prou, en la seva croada per transmetre els seus coneixements als més joves. Torrent va començar al Club Infantil Ciclista Olot al costat de Josep Maria Carreras «i quan vaig acabar hi vaig tornar, vaig agafar l’escola i hem tret ciclistes com l’Alex Molenaar (que era al Burgos l’any passat) o Guillem Garcia d’Olot. Per les seves mans, al Centre de Tecnificació, també hi han passat noms com els de Marc Soler, Joel Nicolau, Martí Márquez i Abel Balderstone. A més ha creat el Team Torrent, un equip de competició per anar donant sortida als nois que surten de l’escola de ciclisme d’Olot.

I, ambiciós com és Torrent, encara persegueix més fites. Una de realment ambiciosa: dotar la demarcació de l’anhelat velòdrom que després dels èxits d’aquells Jocs s’havia especulat que podria construir-se a Quart i del que mai més se’n va saber res. «M’agrada molt la pista però no la puc practicar, per això m’agradaria fer un velòdrom a Olot. Tinc una escola molt potent però em falten instal·lacions, estic limitat, i a mi m’agrada aconseguir sempre el que em proposo». En això està ara l’exciclista olímpic. Calcula que necessitaria uns 300.000 euros «perquè seria un velòdrom més auster, no com el de Barcelona», i ja fa anys que en parla amb Olot. «Tothom s’hi hauria d’implicar a Girona per aconseguir-ho», reclama Carles Torrent, que amb 49 anys continua pedalant amb tenacitat.