Tots els equips que havien jugat fins ahir a la pista del Palència havien suat de valent per aconseguir la victòria, i el Bàsquet Girona no va ser una excepció, però se’n va sortir i amb cinc victòries, continua mirant cap a la zona noble de l’ACB (76-80). En un partit de moltes alternances en el marcador, els de Salva Camps van posar una marxa més en defensa en l’últim quart i en atac van seguir el rastre d’un Iroegbu que va recordar al de les primeres jornades.

El partit va arrancar amb atacs força travats dels dos equips, però van tardar poc a entonar-se. Dos triples de Brown i Vila eren un bon senyal pels gironins i el ritme alt teòricament afavoria els seus interessos. La faceta pendent pels gironins estava sent la defensa, ja que el Palència anotava amb massa facilitat a prop de cistella amb l’alçada de Pasecniks i diverses accions meritòries de Benite i Frankie. Això contrarestava un moment estel·lar de Colom, amb vuit punts consecutius, per deixar un equilibrat 23 a 23 al final dels primers 10 minuts.

El matx baixava lleugerament de revolucions en el segon període i el Palència aprofitava el desencert d’un desaparegut Iroegbu per agafar una petita renda (33-27). Els gironins reaccionaven gràcies a un Sorolla que convertia en cistella gairebé tot el que li arribava a les mans (33-34), però l’alegria duraria poc perquè els locals rascaven cinc punts en situacions de rebot ofensiu que els situava novament per davant (40-36). Colom i uns últims atacs de cada equip gens afortunats feien preveure un escenari molt disputat de cara a la segona meitat (40-38).

A la represa, la tònica seria similar. Els locals arrancaven més forts gràcies a dues jugades consecutives de 2+1 d’Ortega (que ja en portava tres) i somiaven a escapar-se en l’electrònic (48-42), però segurament no sabien com se les gastava el Bàsquet Girona en aquestes circumstàncies. En poc més de mig minut i amb dues recuperacions, els de Salva Camps protagonitzaven una fulminant remuntada (48-49). Un triple de Susinskas eixamplava la diferència una mica més (50-54), però el Palència aconseguia travar el duel i minimitzava la producció ofensiva gironina. A això s’hi sumava un Benite que encadenava cinc punts seguits i els gironins havien de tornar a picar pedra (61-58). Un triple de Fjellerup i un tir lliure d’Iroegbu, però, permetia arrancar els deu minuts decisius al davant (61-62).

L’últim quart arrancava bé pels interessos gironins, amb una cistella de Colom i un triple d’Iroegbu. A més, ara els de Salva Campos aconseguien col·lapsar l’atac palentí i la sensació és que tenien la victòria més a prop. La llàstima era que perdonaven algunes situacions clares, però Iroegbu no. El nigerià anotava un triple des de molt lluny que gairebé era mig partit (65-72). Encara no la sentència, perquè el Palència somiava amb la remuntada gràcies a l’empenta d’Ortega (70-72). Tot i això, ja no podria tornar a capgirar el resultat, perquè Susinskas no fallava un triple clau i Goloman feia el mateix des dels tirs lliures (70-77). Caldria patir fins als últims segons, però la victòria no s’escaparia perquè el lituà capturava dos rebots decisius i el Palència no va poder llançar en un últim atac a la desesperada.