Hi ha poques coses més difícils en una carrera esportiva que desvincular-se de l’esport que t’ha donat grans moments. Triomfs, amistats, entrenaments, també moments durs, com les lesions, omplen una bossa d’aprenentatge que transcendeix de les pistes i camps. Fins i tot, alguns esportistes continuen aportant un cop retirats, a les banquetes o com a dirigents de clubs o federacions. Sandra Ventura (Salt, 26 de juny de 1972) és un exemple clar de qui viu i es desviu per a l’esport de la seva vida, el bàsquet. Històrica jugadora del GEiEG i entrenadora durant una pila d’anys del Banyoles que militava a Copa Catalunya femenina, Ventura forma part ara de l’àrea tècnica de la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ).

L’estima cap al bàsquet, el gironí especialment, va portar a Ventura cap a la FCBQ quan creia que havia tancat el cercle: «A la vida hi ha etapes, ja havia deixat la de jugadora i la d’entrenadora i vaig dir: «ja està». En Xavier Santaló (president de la Territorial a Girona) m’ho va proposar, em va agradar i creia que podia ser una ajuda amb la meva experiència, podia donar un cop de mà. Vaig dir: «per què no?». Aleshores, em vaig decidir, volia intentar canviar les coses que a mi com a jugadora o entrenadora no em van agradar, aportar el meu granet de sorra». Orgullosa de la tasca desenvolupada a la institució, no amaga la seva satisfacció: «A nivell de fitxes, som una de les territorials amb un volum més alt. Considerem que estem fent les coses bé, tant els clubs com nosaltres. Sempre hi ha coses a canviar, però des de dins puc dir que es treballa amb moltes ganes i il·lusió».

Una passió inesgotable

Les lesions van frenar en sec el tram final de la carrera com a jugadora de Sandra Ventura. Un cop tan dur que la va acabar portant a retirar-se a 35 anys, dos anys després d’haver tingut les primeres lesions greus als genolls. Estava fotuda perquè eren les lesions qui l’apartaven de les pistes i no ella qui ho decidia. «Em va fer molta ràbia. Em van dir que no podria tornar a jugar o que m’hauria de tornar a operar. Recordo que estava a la pista, donant la roda d’escalfament a les noies i em queien les llàgrimes. Vaig haver d’anar al lavabo a plorar. No em fa res dir-ho», rememora l’exjugadora.

Operada, podent fer activitat esportiva i amb 51 anys, Ventura torna a calçar-se les sabates per gaudir al parquet. El projecte Vintage ha recuperat les ganes de tornar a jugar bàsquet: «Sempre hi ha aquell cuc de voler jugar una altra vegada, de fer una mica d’esport. Em dones una pilota i una cistella i soc com una nena amb un caramel. Que la Federació ens donés aquesta lligueta ens ha fet tornar a agafar aquella il·lusió a mi i moltes altres jugadores». El Vinatge és un equip d’exjugadores, que penja de la Unió Esportiva Cellera Amer, en el qual noms de la talla de Laura Antoja es reuneixen per jugar partits contra veteranes d’altres equips. «Òbviament, no estic com abans, però em sento molt bé. Ric, m’ho passo bé i gaudeixo i, dintre de les meves limitacions, puc jugar a bàsquet i això, m’encanta», comenta amb un somriure d’orella a orella Ventura.

El títol juvenil d'Espanya de bàsquet

El bàsquet ha donat a Ventura un munt d’anècdotes i records, però n’hi ha un que sobresurt per sobre la resta: el títol juvenil del Campionat d’Espanya de Bàsquet el 1990. A Salt, la seva ciutat natal, allà on va començar a jugar per primera vegada en un club i davant la seva família, el GEiEG va proclamar-se campió estatal. Les grupistes van derrotar a la final al Canoe per 72 a 54. Ventura, amb 16 punts a la final, encara s’emociona en recordar aquella gesta sense precedents: «Me’n recordo com si fos ahir. Esportivament és el record més maco. Ara, aquell grup de noies vam treballar com mai aquells dos campionats. No sé si les professionals avui dia ho fan. Van ser dos anys molt durs, però són un dels millors moments de la meva vida». Amb tres entrenaments al dia, Pepe Rodríguez va treure el millor d’aquelles jugadores.

El Campionat d’Espanya els va permetre disputar la Divisió d’Honor, equivalent a l’actual Lliga Femenina, la màxima categoria, la temporada següent. Tot i només sumar dues victòries aquell curs i acabar descendint a Primera Divisió B, Ventura ho recorda com un aprenentatge: «Teníem molt clar on ens posàvem. No érem un dels equips que teníem un potencial econòmic bestial, el GEiEG sempre s’ha reconegut per ser un amateur. Vaig aprendre molt. Quan vens d’una categoria que ho guanyes tot, i després només guanyes dos partits, et fa veure la realitat de les coses. Ni érem tan bones, ni tampoc tan dolentes».

Després de competir molts més anys amb el GEiEG, va agafar les regnes de la secció fins al curs 2009-2010. Més tard, Jordi Sargatal la convenceria per ser l’entrenadora del Banyoles, on va assolir l’ascens a Copa Catalunya i es va sentir molt estimada: «L’etapa com a entrenadora al Club Bàsquet Banyoles va ser bestial. Ens van rebre amb els braços oberts. M’ho vaig passar teta. Amb el públic vam fer una grada jove, va ser brutal. Ens vam sentir súperestimades. Vam fer una gran feina perquè ens van deixar treballar. A més, vaig tenir jugadores molt i molt bones». Tot i dir que l’etapa d’entrenadora està tancada, aquí també li apareix el cuc de tant en tant i dirigeix algun entrenament esporàdic per alguns afortunats.

Bàsquet femení a Girona

Ferma defensora del bàsquet femení, Ventura va assegurar el 2009 en una entrevista al Diari de Girona que no «es valorava prou el bàsquet femení a la ciutat». Ara, matisa aquelles paraules, encara que la igualtat entre el femení i el masculí encara és lluny: «Hem fet passets petits endavant sempre, però encara ens queda. Et podré dir que considero que estem en igualtat quan vegi no només un dia amb el pavelló ple quan juga el femení, sinó tots els partits o gairebé tots, com veus en el masculí. No és cap crítica. Reconec que fem passos, però són petitons. Ja hi arribarem. Si m’ho haguessis dit fa vint anys...». Preguntada sobre si podrien conviure dos projectes de bàsquet femení a la ciutat en les dues primeres categories, Ventura es mostra optimista: «Jo crec que sí. Tant de bo fossin tres. Ja hi ha afició, però n’hi hauria encara més. Seria un luxe. Per a les coses bones sempre hi ha lloc, sinó ja el faríem». Segur que si fes falta un cop de mà, entregada al bàsquet com és, no dubtaria a donar-lo.