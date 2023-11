A partir d’aquest mateix diumenge, Luis García ja no serà l’entrenador de l’Espanyol. Segons ha comunicat el periodista Quique Iglesias en ‘exclusiva’ a la COPE, l’equip periquito ha optat per prescindir dels serveis del seu tècnic a causa de la recent sèrie de mals resultats obtinguts per l’equip. La decisió arribaria després que l’equip només hagi aconseguit una victòria en els últims cinc partits, cosa que el deixa a quatre punts del líder, el Leganés, que encara té un partit pendent.

Segons ha afirmat Iglesias aquest diumenge, Iván De la Peña, qui representa Luis García, ja hauria sigut informat d’aquesta decisió. De moment encara no s’ha revelat qui podria ser el seu reemplaçament al capdavant de l’equip. La decisió de rescindir el contracte de García arribaria en un moment especialment complicat per als periquitos. Sobretot després d’haver aconseguit dues derrotes seguides i després de l’empat davant l’Eibar de divendres passat.