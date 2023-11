El Girona B no reacciona i comença a estar en una situació molt complicada i compomesa. Els de Sergi Mora han perdut 0 a 1 contra el San Cristóbal. Els parroquials han aprofitat un error local en el minut 9 per emportar-se els tres punts de Riudarenes, on els gironins encara no han guanyat.

El duel ha arrencat tard i ha deixat un mal sabor de boca abans de començar. Abde, del conjunt visitant, s'ha lesionat de gravetat al turmell a l'escalfament i ha hagut de ser retirat amb ambulància. Enric Vallès ha ocupat al seu lloc a l'onze. Amb urgències a les dues bandes, el partit ha començat amb un ritme alt, amb un San Cristóbal que pressionava i jugava directe. El filial ha estat el primer d'avisar. Almansa s'ha esmunyit dins l'àrea i Lázaro s'ha lluït per evitar el gol. El porter visitant ha tornat a intervenir a xut d'Alegre. El refús l'ha aprofitat Enric Garcia per marcar, però estava en situació de fora de joc (8'). Les bones sensacions dels gironins s'han esfumat en la següent acció. Pilota llarga a l'esquena de la defensa, Alegre i Juanvi no s'han entès i Ranera, mentre el lateral quedava estabornit a terra, marcava a porteria buida el primer (9'). D'entrar bé a l'enfrontament a haver de remar a contracorrent. Un resum ràpid i accelerat de la temporada de contrastos dels blanc-i-vermells. Els parroquials esperaven el seu moment i tenien ocasions en les poques aproximacions a l'àrea de Juanvi. Olmo ha fregat el segon a la sortida d'un córner de cap (18'). La rèplica del conjunt de Sergi Mora ha arribat de nou de les botes d'Almansa. Quan ho havia fet tot bé, la defensa egarenca ha evitat la rematada (21'). L'ex de la Damm ha estat el més insistent per banda esquerra a la primera part. Tot i tenir el domini, el Girona B era incapaç d'acabar de generar perill un cop a l'últim terç. Els locals necessitaven canviar la cara al partit. Sergi Mora no ha dubtat a sacsejar l'onze al descans, donant a entrada a Miguel i Aznar en els llocs d'Ot i Dmytro. El pla del conjunt de Dani Andreu no ha canviat. Els blanc-i-blaus han sigut els primers a posar la por al cos. D'una pèrdua de Selvi al mig del camp, s'ha passat a una centrada molt perillosa dels 'Sancris'. Els Girona B ha reaccionat immediatament. La passada de la mort de Minsu no ha trobat rematador. Han començat a passar els minuts i les presses es notaven al Girona B. Mentrestant, els visitants continuaven fent mal en transicions. Cervós ho ha provat des de dins l'àrea sense encert (57'). Sense la calma necessària, el filial no trobava forat a la defensa. Una mostra de la impotència gironina ha estat un xut llunyà d'Antal (78'). Sense tenir cap ocasió clara en els darrers deu minuts, el Girona B ha vist com se li escapava un partit clau contra un rival directe a la part baixa. En descens, amb set punts de vint-i-set possibles, els homes de Mora s'han quedat molt a prop del final del pou. FITXA TÈCNICA Girona B: Juanvi, Alegre (Luka, m.65), Antal, Selvi, Dmytro (Aznar, m.46), Almansa, Gerard, Ot (Miguel, m.46), Enric Garcia (Solans, m.65) i Minsu (Sarasa, m.78). San Cristóbal: Lázaro, Cervós, Ricki, Guillem, Enric Vallès (Sierra, m.67), Cantí (Yeray, m.67) , Otero (Lloveras, m.83), Olmo, Montoro, Miki (Carvalho, m.90) i Ranera (Rey, m.90). Àrbitre: Caro Gallardo. Va amonestar els locals Dmytro, Antal, Gerard i Luka i els visitants Guillem, Carvalho i Montoro. Gols: 0-1, m.9: Ranera.