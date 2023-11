El partit d'aquest migdia al Nou Miramar ha tingut de tot. Per començar, s'ha hagut d'endarrerir quaranta-cinc minuts de l'horari previst (12:00h) perquè un dels col·legiats s'ha lesionat. Un cop ha començat a rodar la pilota, la FE Grama només ha necessitat quatre minuts per fer dos gols (Roger i Peris). L'Escala s'ha refet d'aquest desastrós inici i mitjançant Xumetra, ha escurçat la distància al marcador abans de la primera mitja hora de partit (1-2). Vuit minuts després del gol dels gironins, Pime ha gaudit d'un penal per posar l'empat momentani a l'electrònic, però, un gran Sergio, el porter de la Grama, ha esvaït les esperances de l'Escala d'empatar el partit abans del descans.

La segona part ha estat molt disputada. Un gol d'Ibuki al minut setanta-set, ha esperonat el conjunt dirigit per Arnau Sala. Una il·lusió que s'ha vist arruïnada per un gol dels visitants a les acaballes del partit, Aliou ha sigut l'encarregat de posar el 2-3 final i de sentenciar el partit. Amb aquest resultat l'Escala continua a la part baixa de la classificació, però encara no es troba en posicions de descens perquè els tres d'abaix també han perdut (Girona, Rapitenca i Castelldefels). La propera jornada visitarà el camp del Sant Cristóbal, un dels rivals directes d'aquesta temporada.