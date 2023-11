L’Olot no ha pogut passar de l'empat a zero al camp del Vilassar, però es manté líder de la lliga i continua amb la seva magnífica ratxa de partits sense conèixer la derrota, amb el d'avui ja són tretze els enfrontaments consecutius. Els jugadors de Pedro Dólera han sigut els clars dominadors del matx i han disposat de suficients ocasions per avançar-se en el marcador , però un gran partit de Baños, el porter de l'equip local, ha impedit que l'Olot aconseguís la seva cinquena victòria consecutiva.

En els primers quaranta-cinc minuts de partit, l'Olot ha realitzat una allau d'ocasions. Primer ha sigut Marc Mas, qui ha provat sort al minut sis amb un tir suau a les mans del porter, posteriorment, ha sigut el torn de Barnils, qui ho ha intentat amb una falta molt llunyana, què ha fet que Baños s'exhibís per primera vegada, dos minuts després, Baños, ha tret a córner un intent de vaselina de Chabboura, una dinàmica constant en el partit d'avui. La segona part ha estat més igualada i ambdós equips han gaudit d'oportunitats per poder haver-se emportat la victòria i els tres punts. Aquest resultat ajusta una mica més la lluita per la primera posició i deixa el Tona a només un punt de l'Olot.