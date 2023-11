Els esportistes que juguen en equip sempre comenten que el més important és el col·lectiu i poder ajudar-lo, però els números individuals també són motiu de celebració i s’han reconèixer-los com cal. Al capdavall, sense les accions individuals el col·lectiu no en podria sortir beneficiat. Quino Colom va arribar a les 1.000 assistències a l’ACB dissabte passat davant el Palència (76-80) i la millor notícia és que, als seus 35 anys, el base andorrà continuarà repartint i compartint felicitat amb els demés. En total, en comptabilitza 1.003.

«Estic molt content per arribar a les 1.000 assistències a l’ACB. Donar assistències és una de les meves principals característiques de joc i, com se sol dir, fan feliç a dues persones», va assegurar Colom després d’entrar a formar part de la història del bàsquet espanyol.

Ho ha fet possible amb el seu retorn a l’ACB ara fa dues temporades per convertir-se en el director de joc del Bàsquet Girona, on ha trobat el lloc ideal per renéixer com a jugador. El capità és un dels pilars de l’equip de Salva Camps i el sisè jugador que més assistències reparteix a la lliga amb una mitjana de 4,9, per darrere de Marcelinho Huertas (Tenerife), Lluis Costa (Granada), Tomas Satoransky (Barça) i Facu Campazzo (Reial Madrid). «En són moltes. Sobretot, tenint en compte que he estat sis o set anys jugant fora a l’estranger. És una dada bastant important», va comentar. Colom va incorporar-se al club gironí procedent de l’AEK d’Atenes grec i a l’ACB té passat al Saragossa, Fuenlabrada, Estudiantes, Bilbao, València i Baskonia.

L’andorrà, que va estrenar-se a la màxima categoria del bàsquet espanyol de la mà del Saragossa, va explicar que «una de les assistències que més recordo i que ha estat molt especial per mi és la primera»: «Va ser el dia del meu debut a l’ACB contra el Barça i va ser una jugada d’assistència força xula. Les primeres sempre solen fer més il·lusió que quan ja en portes unes quantes, tot i que estic content per seguir-ne fent».

Colom va reaparèixer a la pista del Palència, després de perdre’s el partit contra l’UCAM Múrcia (82-76) per lesió. «Vaig trobar-me molt còmode en el meu retorn amb l’equip. Estic content. Quan et toca ser-hi des de fora ho passes una mica malament sempre vols ajudar i, tot i que només ha estat una setmana, tenia ganes de tornar a la pista per ajudar l’equip a guanyar. Ens està anant molt bé, però hem de continuar per aconseguir l’objectiu. Aquest és el camí», va concloure.