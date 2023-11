La història de la Unió Esportiva Sarrià comença l’any 1977, quan es van fusionar els dos clubs que ja existien aleshores a la localitat gironina de Sarrià de Ter, el Grupo Deportivo Nuestra Señora de Montserrat, que existia des del 1955 i l’Agrupación Deportiva Cultural, que ho feia des del 1956. A poc a poc, l’handbol es va convertir en una tradició i, des de fa més de seixanta anys, és l’esport del poble sarrianenc. El club, que s’enorgulleix de nodrir-se, bàsicament, de jugadors de la seva base formats a les categories inferiors, va experimentar la temporada 2010/2011 un dels moments més recordats per l’afició gironina: l’ascens a la Divisió d’Honor Plata, la segona màxima categoria de l’handbol estatal.

Pasqual Gutiérrez (1976) va ser un dels homes més importants de l’equip per aconseguir el desitjat ascens: «Va ser una sensació increïble, una llàstima que després no vam poder mantenir-nos». El pivot gironí va destacar tota la seva carrera esportiva per la corpulència, la qual sabia compaginar amb una destresa inusual a l’hora de girar per poder desempallegar-se amb certa facilitat del contrari. 'Pasqui', com és anomenat popularment per tothom, premsa inclosa, tot i ser una de les llegendes del club sarrianenc, va començar la seva trajectòria esportiva al club grupista de Girona, el GEIEG: «Vaig començar a fer Escola Esportiva al GEIEG i vaig estar-hi fins a ser Sènior, l’any 1998 vaig anar cap a Sarrià», explica Gutiérrez.

'Pasqui' forma part del grup de persones que han pogut gaudir d'allò que els hi apassiona fer, però amb el que, malauradament, no es podien guanyar la vida a causa de la poca o nul·la remuneració, però, al mateix moment aquest fet també comporta una visió diferent del que representa un esportista, ja que posa de manifest el sentiment d’estima pel club, el poble i l'esport: «Quan fas una cosa que t'agrada intentes compaginar-ho tot bé. És cert que alguns dies sortíem tard d'entrenar i l'endemà havia d'aixecar-me aviat, però mai he tingut cap problema», comenta Gutiérrez. L'exjugador de la Unió Esportiva Sarrià també esmenta que no es penedeix de res en relació amb la seva vida esportiva: «He fet el que m’ha agradat, m’ho he passat d’allò més bé i he pogut fer molts amics, i molt bons que encara conservo gràcies a això», explica el gironí.

Actualment, treballa a la Brigada de l’Ajuntament de Cervià de Ter, poble on hi resideix, i com a entrenador del Benjamí 1977: «L’any passat entrenava els juvenils, però m’agrada més entrenar els petits, ja que pots veure una evolució a curt termini i són molt més receptius», assegura 'Pasqui'. Gutiérrez atresora una gran experiència com a entrenador, iniciant el camí com a míster quan militava a les files del GEIEG. Un cop es va retirar l’any 2013 com a jugador, amb una victòria al pavelló gironí (27-25) en un partit que el club va aprofitar per homenatjar-lo i entregar-li un merescut reconeixement, 'Pasqui' va començar a dirigir el juvenil del club i va aconseguir la tercera posició en el Campionat d’Espanya: «Sempre he intentat inculcar els joves la importància del bot, un aspecte en el qual em va marcar molt el primer entrenador que vaig tenir, Paco Fernandez». Gutiérrez assegura que el tècnic feia entrenaments on deia que no havien de tirar a porteria només heu de botar la pilota». Amb aquesta consigna 'Pasqui' assegura que Fernandez va aconseguir que tots els joves aprenguessin a botar amb les dues mans sense cap inconvenient. «Això és el que estic inculcant des de fa molt de temps a les noves generacions», explica Pasqual Gutiérrez.

L’any 2016 també va ser un any especial per a 'Pasqui', ja que degut a la marxa del fins aleshores entrenador, Josep Espar, de l’Augi Sarrià (era el nom que tenia abans el primer equip de la Unió Esportiva Sarrià) al club hongarès Veszprém: «El club va confiar en mi i va ser una experiència maquíssima, va ser una llàstima per a tothom que no poguéssim classificar a les fases d’ascens, però sempre intento quedar-me amb la part positiva» comenta Gutiérrez. Aquesta etapa com a tècnic va venir precedida del naixement del seu fill l’any 2015: «La meva dona em va facilitar molt les coses i això em va permetre poder realitzar aquesta feina com a entrenador», assegura 'Pasqui'.

A hores d’ara, Pasqual Gutiérrez es troba molt còmode entrenant els equips del nens petits. Un aspecte clau perquè 'Pasqui' pensi d’aquesta manera ha sigut la preferència del seu fill pel futbol envers l’handbol: «Entreno els nens que són de l’edat del Genís, el meu fill, però si ell hagués preferit l’handbol no els entrenaria, ja que considero que no seria bo per ell i tampoc ho seria per mi, perquè t’emportes les coses de casa a la pista i a la inversa, per sort m’ho ha posat fàcil...», explica l’entrenador.

Finalment, 'Pasqui', un dels jugadors referència del Sarrià expressa que «va baixant la quantitat de nanos que arriben als clubs d’handbol», però considera que des dels pobles com Bordils o Sarrià «s’estan fent les coses bé». Tot i així, Gutiérrez expressa el desig de veure un equip gironí a la Primera Divisió: «Quan un equip juga a la màxima divisió, els nens s’hi fixen més», conclou Gutiérrez. D’aquesta manera, 'Pasqui' esperona els joves a practicar un esport que, tot i no ser tan mediàtic com d’altres, ha permès una connexió amb l’afició i el poble a l’abast de poques coses.