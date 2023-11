La base de l’Uni Girona, Laura Peña, ha estat convocada per dispiutar amb Espanya la finestra FIBA dels pròxims dies. El seleccionador nacional, Miguel Méndez, ha decidit completar la llista de jugadores convocades amb Peña després de la baixa d’última hora de Cristina Ouviña.

La base del València Bàsquet ha passat unes proves mèdiques en les últimes hores que han confirmat que pateix una lesió en els músculs isquiotibials de la cama dreta després que es retirés amb problemes físics en el partit davant l’Euskotren.

Peña és campiona d’Europa sub-20 amb Espanya a Hongria el 2018, just amb Miguel Méndez de seleccionador, i jugadora revelació de la Lliga Femenina el curs 2021-2022. La base de Vilassar ja havia estat convocada en dues ocasions: la primera va ser el maig de 2022 i la segona just fa un any. D’aquesta forma, Peña serà l’única representant de l’Spar Girona en la llista, a banda de Laia Palau en el cos tècnic. La maresmenca ha disputat fins ara un total de 10 partits l’Uni Girona aquesta temporada, aportant 5,3 punts per partit en competició domèstica i 6 en Eurocup.

La selecció espanyola està des concentrada des de dissabte per preparar els dos primers partits de classificació per a l’Eurobasket 2025. Des de la jornada d’ahir l’equip s’entrena al Triangle d’Or de Madrid, on ha començat a preparar els partits de dijous, a Croàcia a les 18:00 hores; i de diumenge, a Tenerife contra Àustria a les 12:00 (hora canària).