Si per alguna cosa destaca el Bàsquet Girona en aquest inici de temporada, més enllà del balanç positiu de 5 a 3 que el fa somiar amb la Copa del Rei, és per la seva consistència i capacitat per competir els partits fins al final. Ho va fer dissabte davant el Palència i tres de les altres quatre victòries han arribat de la mateixa forma.

Davant els palentins es va viure un duel ple d’alternatives i amb canvis constants de lideratge en el marcador. Els de Salva Camps van anar per darrere en el marcador diversos minuts a cada quart i quan el Palència va arribar a guanyar de sis punts al tercer quart la reacció va ser fulgurant. En poc més d’un minut i mig els gironins havien capgirat el resultat, i van fer el mateix a les acaballes del període quan el Palència havia culminat l’enèsim intercanvi de lideratge. A l’últim quart el Bàsquet Girona ja no va deixar-se remuntar una escletxa aconseguida a base de treball defensiu.

A València, en la primera jornada, quan les sensacions de la pretemporada convidaven a ser, com a mínim, prudent, els de Fontajau van demostrar una maduresa insòlita per aquelles alçades de curs i van saber superar els diversos moments complicats, com un desavantatge de cinc punts a l’últim quart, per imposar-se en una de les pistes més complicades de la lliga. Aquell triomf, vist amb perspectiva, encara ha resultat més meritòria, perquè els de la capital del Túria només han sumat 2 derrotes en 13 partits entre ACB i Eurolliga.

A Granada, davant un rival clarament inferior però que va donar molts problemes, es va reproduir un patró similar. Els andalusos van arrancar per davant l’últim període però en un tres i no res els de Salva Camps van remuntar i ja no deixarien escapar la victòria.

L’altre victòria construida a partir d’un gran últim quart va ser la del Múrcia, que en aquest cas va tenir un protagonista clar: Markel Brown. El Bàsquet Girona va arrancar els últims 10 minuts set punts per sota després d’encaixar un dolorós parcial de 5 a 26 en el tercer quart, però va aparèixer l’encert del nord-americà per fer tornar els gironins al partit i en el final a cara o creu el de Louisiana va decidir amb un 2+1 a l’últim minut.

No sempre ha sortit cara en l’intercanvi de cops, ja que a Santiago els gironins no van poder imposar el seu joc en els últims cinc minuts i la seva inconsistència els va impedir emportar-se la victòria. I això que la remuntada en el primer tram de l’últim quart convidava a somiar. Força diferent va ser el duel davant un Tenerife que va aplicar a la perfecció la seva fórmula, però va acabar suant de valent davant un Bàsquet Girona que en cap moment es va rendir tot i arribar a perdre per diferències pròximes als 20 punts. Tan sols davant un Madrid molt superior els gironins van ser incapaços de donar guerra durant els 40 minuts.