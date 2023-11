Rafa Jofresa i els bons records que genera tornar a Fontajau

Joventut, Barça i Girona, en dues etapes, van ser els tres únics destins de la carrera de Rafa Jofresa com a jugador ACB. A Fontajau hi va jugar la temporada 1998/99, la dels Gavis, amb Trifon Poch d'entrenador, i hi va tornar la 2003/04, a les ordres de Juan Llaneza i Edu Torres. Exbase mític, ara amb 57 anys continua sent un home de bàsquet treballant des del sindicat de jugadors i seguint de ben a prop la carrera dels seus fills, Guillem, debutant aquest any a LEB Or amb el Tizona Burgos, i David, competint a França després de tastar l'ACB amb Andorra i Manresa. Dilluns va tornar a Girona per conèixer la plantilla de l'equip de Salva Camps. «És un lloc ideal per a un projecte ACB», explica, assegurant que en l'antic CB Girona (va viure les etapes Gavis i Casademont) «em vaig sentir molt a gust tant al club com a la ciutat». Fontajau, per a ell, sempre serà també un pavelló especial.

🎉 𝗙𝝝𝗡𝗧𝝠𝗦𝗛𝝝𝗪 𝗫𝟮 🎉

🙌 Vine a Fontajau amb un descompte especial 💸



Dissabte 11 de novembre 🆚 Unicaja Málaga (20:45 hores) ➕

Dissabte 18 de novembre 🆚 Río Breogán (20:45 hores) — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 5 de noviembre de 2023 «Van ser dos anys molt bons els que vaig viure aquí, sobretot el primer (1998/99), vam fer play-off per primer cop, jugant molt bé a bàsquet amb Trifon Poch. Va ser meravellós gaudir del club, l'equip i la ciutat, vam fer una pinya molt maca», va recordar l'exbase. Aquell curs 1998/99 compartia vestidor amb Kempton, Abrams, Darnés, Stewart, Solana i Espinosa, entre d'altres. Els Gavis van ser vuitens a la lliga regular i en el play-off van caure en mans del Barça a quarts. Jofresa va tornar a Fontajau uns anys més tard. Aquella temporada 2003/04 es va assolir la permanència amb una plantilla reforçada amb Panko i Okulaja. Aquell antic CB Girona que va conèixer Jofresa va enfonsar-se el juliol de 2008 per problemes econòmics. De la mà de Marc Gasol, que va fundar l'actual Bàsquet Girona, la ciutat ha tornat a l'ACB, on viu el segon curs després d'aquells vint anys de l'anterior projecte. Sobre el que ha creat Gasol, Rafa Jofresa diu que «tinc la sensació que el projecte va creixent a poc a poc, es va anant professionalitzant, i necessita temps per consolidar-se a la lliga. Segurament pel fet de ser jugador en Marc té una visió diferent de la que poden tenir la resta de presidents». En aquest sentit, no creu que es pugui repetir una situació com la d'Akasvayu: «són coses diferents, s'ha de tenir clar en quina ciutat estàs i treballar bé el planter. Girona és un bon lloc. En el passat es van perdre decisions equivocades amb aires de grandesa que no corresponien, no es pot arribar a dalt d'un dia per l'altre». L'exbase es va retirar precisament a Fontajau el 2004. El bàsquet, dues dècades després, ha evolucionat: «a escala tècnica ha canviat molt, també el joc i les regles. Ara els jugadors són més alts, més forts, i més atlètics, i tot això influeix en el tipus de joc». Les necessitats que tenen els basquetbolistes són, això sí, les mateixes, i des de l'ABP intenten tenir-ne cura. «Som persones com la resta, amb les necessitats que tots tenim d'estar ben cuidats i abrigats pels clubs», assegura. La felicitat compartida de les 1.000 assistències de Quino Colom Després de retirar-se es va aficionar a les maratons, en va fer unes 25 entre els 38 i els 54 anys, a més de quatre Trailwalkers, però ha rebaixat aquest nivell d'exigència. Sobre l'actual Bàsquet Girona diu que «veig un equip estable després de fer vuit fitxatges i incorporar un entrenador nou. En Salva (Camps) ha dotat l'equip d'un segell personal molt identificable, centrat en la intensitat, i l'equip està jugant bé. Queden mesos de lliga, però els veig bé».