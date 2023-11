Quan un club és diferent, passen coses com les que es viuen a Olot, on els socis tindran l'oportunitat d'escollir les equipacions de la temporada 2024-25: o el blau i vermell del Centenari actual (sense el logotip del cent a la samarreta) o el vermell de tota la vida. El club de la Garrotxa permetrà a la seva gent prendre una decisió que, qui sap i tant de bo, els acompanyarà a la Segona RFEF, si l'espiral positiva d'aquest inici de curs, on són líders a Tercera RFEF, es manté. La votació es farà de manera presencial durant els partits que l'equip de Pedro Dólera jugarà al Municipal diumenge contra el Prat, i el dia 26 contra el Reus.

🏟️ #OlotPrat i #OlotReus pic.twitter.com/0XtiVhkhMT — Unió Esportiva Olot (@UEO1921) 7 de noviembre de 2023 Des del club olotí destaquen la importància de «donar veu als nostres socis», una acció clau que confirma que l'Olot no és un club com els altres. «El soci té la paraula en les decisions importants del club», afegeixen. El fet d'escollir l'equipació de la pròxima temporada no és la primera crida a la qual els socis garrotxins han de respondre. El nom del club Ells i elles van ser els que van escollir el nom del club, entre Unió Esportiva Olot, finalment guanyador, i Olot Futbol Club. És a dir, que quan des de l'entitat es defensa que la seva gent és rellevant no ho diuen només de paraula. Ho demostren amb fets. L'elecció de l'equipació tindrà lloc enmig d'un calendari duríssim de partits per a qui ocupa la posició de privilegi a la categoria, gràcies a la seva condició d'invicte: sis victòries i tres empats en nou jornades, a banda d'haver arribat a la final de la Copa Catalunya, que espera organitzar al seu estadi. L'Olot reivindica la seva final El Prat i el Reus seran els següents visitants d'un Olot que també s'enfrontarà a la Rapitenca i al Tona en les quatre dates vinents. Contra el darrer, amb els resultats de la decisió dels seus socis a les mans.