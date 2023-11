«Podem estar entre els vuit primers, jugar la Copa i classificar-nos per als play-offs»

Markel Brown (Louisiana, 1992) va haver d’esperar més del compte per poder ajudar el Bàsquet Girona a guanyar. Una lesió va apartar-lo de la pista el primer mes de competició, però mai ha deixat de treballar per estar a disposició de Salva Camps. L’avalen els 29 punts que va anotar contra l’UCAM Múrcia.

L’equip ja porta cinc victòries en vuit partits. Pensava que serien capaços de protagonitzar aquest inici de lliga quan va fitxar pel Bàsquet Girona?

No sé ben bé què esperava quan vaig decidir venir cap aquí. Només sé que l’entrenador tenia una idea molt clara de com volia que fos el nostre joc. Crec que la nostra manera de jugar ens dona moltes possibilitats per guanyar cada cap de setmana. Ja són cinc victòries en vuit partits. El balanç és positiu. Hem de continuar amb la mateixa idea.

Va parlar amb algú per tenir referències del club?

La veritat és que no. Quan el club es va posar en contacte amb mi per fer-me arribar el seu interès, vaig parlar amb l’entrenador. Em va explicar quina era la seva manera de jugar i què era el que esperava de mi. Em va transmetre bones sensacions, l’acord era bo i quan vaig buscar Girona al mapa em va agradar molt. És una ciutat molt maca, a prop de la costa i de Barcelona. També s’hi menja molt bé.

Vull ajudar Marc Gasol a construir el seu llegat a Girona i consolidar l’equip a l’ACB

Sabia que abans de l’ascens del Bàsquet Girona la temporada 2021/22, la ciutat havia gaudit durant molts anys de l’ACB?

Sí, ho sabia. M’han posat al dia del bàsquet gironí i sé que Girona va estar a la màxima categoria abans que nosaltres. Marc Gasol s’ha esforçat molt per tornar-hi i està fent bona feina al club. Vull ajudar-lo a construir el seu llegat a Girona.

Quina és la clau per resistir fins al final als partits? El caràcter, potser?

La clau per nosaltres és simplement jugar de la manera que ho fa el Girona. Competim des del principi fins al final. Volem dur a terme els aspectes que ens implementa l’entrenador durant la setmana. Volem continuar jugant al màxim els 40 minuts. Si ho aconseguim, tindrem més possibilitats d’endur-nos la victòria.

Què els exigeix Salva Camps?

Simplement, seguir les normes. Tenim moltes normes de joc, tant en defensa com en atac, i ell creu que si les apliquem tindrem més possibilitats de guanyar. Per ell tot es basa en seguir les regles i treballar dur.

Es portaven bé al principi?

Sí, és clar! Jo em porto bé amb tothom, em considero una persona molt sociable. Em porto bé amb els meus companys, l’entrenador i el seu cos tècnic... Soc feliç aquí ara mateix.

Què va passar, però? No jugava per culpa de la lesió o hi havia alguna cosa més?

Va ser per la lesió. Vaig lesionar-me en un partit de pretemporada, contra el Barça a la Lliga Catalana, i això em va privar de jugar durant gairebé un mes. Crec que aquest va ser el problema al principi.

L’ha superat?

Em sento molt millor. No puc dir que em trobo bé al 100%, però em sento molt millor. Treballo per recuperar-me i competeixo a la pista amb els meus companys. Estic content d’estar disponible per ajudar l’equip.

En algun moment va arribar a sentir que havia de demostrar la seva vàlua per silenciar l’entorn?

No. Jo estava centrat en mi mateix per superar la lesió i reaparèixer el més aviat possible. Crec que els meus companys i el cos tècnic saben què puc aportar en aquest equip, així que estic tranquil per seguir treballant i recuperar la meva millor versió.

Es va treure un pes de sobre, després d’anotar 29 punts contra l’UCAM Múrcia?

Realment, mai ha estat un pes. Estava centrat en recuperar-me de la lesió, els meus companys poden acreditar-ho. Ells saben com de dur he treballat per recuperar-me i sempre m’han donat el seu suport. No s’ho poden imaginar... Tinc la sort que els meus companys sempre han cregut en mi i que l’entrenador m’ha donat l’oportunitat de sortir a la pista a competir quan he estat disponible.

Mentalment ha de ser molt fort...

Ho has de ser si ets jugador de bàsquet professional. Has de ser fort mentalment per poder competir. Darrere les càmares ningú veu els entrenaments ni les hores d’implicació o tot el què fem durant tota la setmana. Només es veu què fem els dissabtes. És per això que mentalment cal estar preparat per qualsevol cosa.

Al final, sempre surt a la pista i competeix.

A mi m’agrada sortir a competir. Si no puc anotar 29 punts, intento lluitar i esforçar-me per ajudar el meu equip a guanyar. El més important per mi és això: ajudar el meu equip a guanyar. No importa de quina manera.

Quins objectius es marca?

Simplement vull jugar, competir, passar-m’ho bé amb els meus companys i, sobretot, guanyar els partits.

I l’equip? Fins a on poden arribar?

Arribar als play-offs seria molt bo. Aquest equip té una manera de jugar molt particular a l’ACB i crec que estem preparats per aconseguir la classificació.

La Copa del Rei és una possibilitat?

M’encantaria jugar la Copa! Si podem jugar-la, m’encantaria. Crec que podem acabar la lliga entre els vuit primers classificats. Per què no? Volem jugar la Copa i classificar-nos per als play-offs. Si continuem amb la mateixa dinàmica de joc i anem sumant victòries, podem aconseguir-ho.

En diverses ocasions ha dit que a Fontajau es respira un ambient únic. Sent que tenen el suport de l’afició?

I tant que sento el seu suport! Ens animen nit rere nit sense importar com estiguem jugant. Sempre els sentim a prop. Fontajau és un lloc únic per jugar a bàsquet. És un xou.

Aquesta és la seva primera experiència a l’ACB, després d’una llarga trajectòria. Què li està semblant?

L’ACB és especial. És una lliga que té molt talent, de les millors competicions que hi ha a Europa. Hi ha un gran ambient per jugar contra els millors equips cada cap de setmana. Espanya és un lloc divertit per jugar.

Quin és el país on ha estat més còmode?

És difícil de dir... A Itàlia vaig estar molt còmode, també a Israel... Depèn de la situació. També del clima (riu). On pitjor ho vaig passar va ser a Bèlgica perquè plovia cada dia i quasi mai veia el sol. No podia fer res amb pluja. A Rússia, en canvi, feia molta fred però estava a Moscou i és una ciutat molt maca per viure-hi.

Va començar la seva carrera a l’Oklahoma State University. Com va anar?

Va ser increïble. Probablement, els millors anys de la meva vida. La universitat, quan no tens cap responsabilitat més que estudiar i jugar a bàsquet, és el millor que hi ha. A part que també la comparteixes amb bons amics, amb els quals hi ha molta connexió. Va ser una gran experiència i em va ajudar molt per al futur. Es podria dir que estava en un entorn professional i segur per créixer.

Troba a faltar l’NBA?

Jo no diria que la trobi a faltar. L’NBA és un món a part. És una competició molt especial. És el somni per a molts jugadors de bàsquet, moltíssim. Podria dir que trobo a faltar el ritme de competició de l’NBA, però les polítiques i tot el que l’envolta són peculiars. L’única cosa que puc dic amb seguretat és que soc feliç jugant al Girona.

És un amant del menjar. Aquí hi ha bons restaurants...

Sí! Definitivament, soc un foodie. M’encanta provar menjar i sortir fora a sopar. Si tenen alguna recomanació, me la poden dir...

Quin és el seu plat preferit? Què ha provat típic?

No recordo el nom del què he menjat, però he provat unes quantes coses. M’ha agradat molt la paella, la truita... Els xuixos encara no he pogut provar-los, però me n’han parlat molt bé i tinc ganes de tastar-los.

Va anar a les Fires?

Vaig fer una volta per les paradetes, però no vaig tenir l’oportunitat d’anar a les fires. M’hauria encantat, de veritat. L’any que ve no m’ho perdo!

En algunes entrevistes ha dit que els seus jugadors preferits són Tracy McGrady i Russell Westbrook. Per què ells? S’hi sent identificat?

M’hi sento una mica identificat. Tracy McGrady és el meu ídol, m’encanta la seva manera de jugar, com va als espais i tira a cistella. També m’agrada molt l’energia que desprèn Russell Westbrook. En té molta durant tot el partit. Sempre juga ràpid i fort, sense importar la situació. Són una inspiració per mi.

Encara no s’ha vist el millor Markel Brown, potser un 70%. Espero poder mostrar un nivell encara millor

Del 0 al 100, quin percentatge del millor Markel Brown hem vist?

El millor Markel Brown? Jo? Jo diria que no heu vist el millor, probablement un 70%. Encara em falta molt per millorar i espero mostrar un nivell encara millor de Markel Brown.

Ens hem fixat que no porta tatuatges. És curiós...

No, cap tatuatge. Segurament, soc un jugador de bàsquet professional diferent. Primer de tot perquè no m’agraden les agulles. Això és el primer. I després perquè no sé què podria posar-me que sigui per tota la vida. Potser algun dia canvio d’opinió, però ara mateix mai m’han atret.

Què li agrada fer en el seu temps lliure?

Si fos possible, m’agradaria trobar un lloc on practicar golf. M’encanta jugar a golf. No sabia que hi ha camps a prop de Girona, però ara segur que els aniré a provar.