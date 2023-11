El Bàsquet Girona va fer molts mèrits dissabte passat contra l’Unicaja (78-82), però els malaguenys van acabar imposant el seu ofici a la segona part. Malgrat la derrota, hi va haver un jugador gironí que va ressaltar de la resta. I no només a Fontajau. Ike Iroegbu és l’MVP de la jornada 9 gràcies als seus 27 punts, 4 rebots i 30 de valoració.

No se llevo el premio del triunfo, pero si @BasquetGirona tuvo opciones durante todo el encuentro, fue por su 𝙗𝙚𝙨𝙩𝙞𝙖𝙡 𝙚𝙭𝙝𝙞𝙗𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 💥



¡IKE IROEGBU se convierte en el Jugador de la Jornada 9⃣ gracias a sus 2⃣7⃣ puntos y 3⃣0⃣ de valoración! 🙌#LigaEndesa pic.twitter.com/a5RNDRFbG8 — Liga Endesa (@ACBCOM) 12 de noviembre de 2023

«Significa molt per mi ser l’MVP de la jornada. L’ACB és una gran lliga i, tot i que m’agradaria que hagués servit per ajudar l’equip a guanyar, ho aprecio molt. Em servirà per al dia a dia, vull estar preparat per al pròxim partit», ha valorat el base de Califòrnia en conèixer el nomenament.

«Sé que puc oferir encara més bon rendiment. Soc persistent per aconseguir el meu millor nivell. Treballo cada dia, en cada entrenament i en cada partit perquè vull que sigui una temporada completa. Em seguiré esforçant», ha comentat. I ha afegit: «L’ACB és una de les millors lligues d’Europa. S’ha de competir cada partit, no importa contra quin equip juguis perquè tothom et pot guanyar. Volem arribar lluny aquesta temporada i, per això, entrenem dur cada dia. Se’ns han escapat alguns partits, però la temporada és molt llarga i hem de mantenir-nos en la lluita. Ens anirà bé».

L’MVP ha arribat contra l’Unicaja, el millor conjunt defensiu de l’ACB. «L’equip va fer un bon partit contra l’Unicaja. Vam estar molt sòlids en defensa. Els meus companys i l’entrenador em van dir que confiaven en mi i que podia jugar amb total llibertat. Això em va permetre fer servir els meus instints i habilitats a la pista», ha dit.