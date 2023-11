Marlex, empresa de recursos humans especialitzada en selecció de professionals, i l’Uni Girona, han signat un nou acord de col·laboració amb l’objectiu de seguir sumant sinèrgies a favor del territori. Aquesta col·laboració sorgeix gràcies al fort arrelament de la marca Marlex a la ciutat de Girona, d’on és originària i on ha crescut per a convertir-se en una de les consultores referents en RRHH.

A l'acte de presentació de l’acord hi han assistit, per part de Marlex, Marc Sanabras, director corporatiu, i per part de l'Uni Girona, les jugadores del primer equip, l’Staff tècnic i la directora esportiva Laia Palau.

Noves seccions

Segons s’especifica en el conveni, Marlex estarà present en el pantaló de joc de les competicions FEB, a la samarreta d’escalfament de les jugadores i al polo de l’Staff, patrocini que ja es va activar en el passat enfrontament contra l’Hozono Global Jairis. A més, l’empresa de recursos humans també donarà vida a la secció “Moment Actitud”, publicació per donar visibilitat a actes solidaris i moments socials del club.

“Estem molt contents de poder estar un any més amb un dels clubs insígnia de l’esport gironí. Des de Marlex ens identifiquem molt amb els valors de l’Uni Girona, com el treball en equip, l’esforç, la humilitat que transmeten totes les seves jugadores”, destaca Marc Sanabras. “Esperem que aquesta vinculació ajudi a l’equip a aconseguir els seus objectius”, finalitza.