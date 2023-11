Fontajau ha resistit amb molta dignitat el pas del temps, el setembre va complir 30 anys, però necessita amb urgència adaptar-se a la tecnologia del segle XXI. L’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB obliga a les instal·lacions a una sèrie de requisits tècnics que l’actual pavelló gironí no té. La lliga ja va donar una moratòria d’un any al club, i també durant els primers partits d’aquest curs, però es comença a anar tard. I més quan a banda de no complir les demandes sobre els marcadors, que haurien d’oferir l’estadística detallada, la convivència encara amb els aparells vells provoca que alguns cops fallin els xiulets intel·ligents dels àrbitres, que aturen el temps quan sonen; tal i com ha passat només de començar els dos últims partits a casa, contra UCAM i Unicaja, i que en el cas del dia dels murcians, va acabar amb els col·legiats traient-se aquest sistema de control amb cert enuig. Aquestes mancances queden escrites a l’informe que després passen a l’ACB.

Les noves pantalles led que es col·locaran al lloc dels actuals marcadors de fons (els mateixos de fa 30 anys, quan es va inaugurar el pavelló), havien d’haver arribat per l’inici d’aquesta temporada. De moment no hi ha encara una data clara, però sembla que podrien estar a punt el desembre que ve, coincidint amb la visita de l’Andorra o la del Joventut. El que està clar és que urgeix la seva instal·lació, que anirà a càrrec de l’empresa aragonesa Mondo. Aquesta temporada a banda del problema amb el xiulet intel·ligent dels àrbitres també hi va haver una apagada del videomarcador central de quatre cares el dia del Gran Canària, el primer partit de local de la temporada. El maldecap es va resoldre des de l’Ajuntament amb la compra d’un disc dur nou per al sistema informàtic. Aquest aparell es va posar durant l’època Akasvayu. L’estrena va ser el 20 de novembre de 2005, fa 18 anys. Un triomf contra el Bilbao (85-74) permetia l’equip que dirigia Edu Torres atrapar el Barça en el primer lloc de la classificació.

Aquesta renovació tecnològica de Fontajau hauria d’anar lligada, també, a un canvi en el sistema d’il·luminació. L’Ajuntament va presentar un projecte per instal·lar led al pavelló a una subvenció europea que concedeix el govern espanyol i està a l’espera de resposta. En tot cas, si l’operació es pot fer, no serà ni molt menys per aquest curs i el resultat ja no es veuria, tirant curt, fins d’aquí a un any com a mínim, per la lentitud dels terminis burocràtics en les administracions públiques. El canvi dels marcadors laterals s’arrossega des del mandat passat, amb Marta Madrenas d’alcaldessa, i encara no s’ha pogut executar. Si s’acaba executant aquesta millora, el pavelló guanyarà en eficiència energètica i reduirà la despesa. A més es podrien fer els jocs de llums que sovint es veuen en d’altres pavellons ACB o d’Europa i que ara són inviables perquè els actuals necessiten més de deu minuts per encendre’s totalment quan s’apaguen.

A l’espera de totes aquestes millores tecnològiques, el que de moment no canvia a Fontajau és l’elevat nivell d’assistència. Dissabte contra l’Unicaja es van fregar els 5.000 espectadors, amb l’ambient de les grans ocasions, una xifra que el club vol repetir aquesta mateixa setmana coincidint amb la visita del Breogán.