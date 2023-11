La intrahistòria de com Messi va conèixer Pablo Maffeo

«Et passaràs així tot el dia?», va preguntar Messi. «Sí, és clar», li va respondre Pablo Maffeo. Aquestes van ser les primeres paraules que van intercanviar l’astre argentí i l’exjugador blanc-i-vermell el dia que es van conèixer. Van ser el passat 23 de setembre de 2017 en un Girona-Barça a Montilivi, que va acabar a favor del conjunt blaugrana amb dos gols en pròpia porteria d’Aday i Iraizoz i un altre de Luis Suárez (0-3). Aquella nit, l’actual defensa del Mallorca va convertir-se en l’ombra de Messi, fent-li un marcatge a l’home que perdura al llarg del temps. Maffeo va treure de polleguera a Messi, impedint que l’exdavanter del Barça pogués jugar i que els seus companys li passessin la pilota encara que el veiessin sol. Ara, sis anys més tard, comparteixen vestuari a la selecció argentina.

Aquesta setmana Maffeo s’ha posat per primer cop la samarreta d’Argentina i s’exercita amb els campions del món a Ezeiza, el centre de concentració de l’albiceleste. Lionel Scaloni li ha donat l’oportunitat de poder debutar amb la selecció argentina i jugar al costat de Messi, que fa poc ha guanyat la seva vuitena Pilota d’Or. De moment, ja guanyen plegats als entrenaments.

El lateral dret català és fill d’Alfonso, un representant d’una empresa de joguines italià a qui no li agrada el futbol, i Marisa, una veterinària argentina a qui tampoc li fa gaire el pes l’esport rei. No obstant això, l’alegria per a la família és immensa. «El primer que vaig fer va ser trucar la meva mare, òbviament. No s’ho creia al principi. Pensava que li estava fent una de les meves bromes. Crec que era la primera persona que mereixia saber-ho. Vaig penjar i vaig començar a cridar», va explicar Maffeo orgullós de formar part de la llista dels campions del món.

Argentina s’enfrontarà el pròxim dijous a l’Uruguai de Marcelo Bielsa a l’estadi Mario Alberto Kempes de Córdoba (1.00 hores de la matinada de dijous a divendres a Espanya) i al Brasil de Fernando Diniz a l’estadi llegendari de Maracaná (3.30 hores de la matinada del dimarts 21 al dimecres 22) en els partits de la lligueta classificatòria per al Mundial 2026. Si Scaloni fa debutar Maffeo, l’ex del Girona jugarà al costat de Messi. «És el millor futbolista de la història, tinc la seva samarreta emmarcada. Em va tocar enfrontar-me a ell amb el Girona i ara el tindré al meu costat, és increïble», va dir el jugador del Mallorca.

Aquell dia a Montilivi va deixar més anècdotes a part del marcatge a l’astre argentí. Maffeo no li va demanar la samarreta a Messi, perquè li havia promès a un amic la de Ter Stegen: «Li he demanat al porter. Messi és el millor, però els amics són primer». Durant el partit, com que tampoc es van dedicar a jugar gaire, Messi es va interessar per ell i va aprofitar per preguntar-li quants anys tenia (20) i si estava cedit pel City.

Maffeo, amb tres nacionalitats, va representar per últim cop Espanya el 2018 amb la selecció sub-21. «Scaloni em va preguntar si volia jugar amb l’Argentina i li vaig dir que sí. Se’m posen el pèls de punta», va assegurar.