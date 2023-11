Aleix García s'ha convertit en el primer jugador del Girona en disputar un partit amb la selecció espanyola. L'entrenador del combinat espanyol, Luís de la Fuente, ha fet debutar el migcampista d'Ulldecona contra Xipre, en un partit de classificació per a l'Eurocopa 2024.

Aquesta vegada el futbol ha sigut lògic i la selecció espanyola de futbol ha derrotat a Xipre amb certa comoditat (1-3). El conjunt dirigit per Luis de la Fuente només ha necessitat 4 minuts per avançar-se al marcador. Lamine Yamal, en una exquisida jugada en la qual ha amagat el xut dues vegades a la frontal de l'àrea petita, ha tornat a demostrar el seu futur potencial i a reivindicar el seu meravellós present. A partir d'aquí, el control de la possessió de la selecció absoluta ha sigut aclaparador. Mikel Oyarzabal, al minut 22 de partit, ha posat el zero a dos al marcador, després d'una gran jugada col·lectiva que ha finalitzat amb una centrada arran de terra al primer pal. Només vuit minuts després del gol del davanter de la Reial Societat, Joselu ha fet el tercer. D'aquesta manera, el partit ha quedat pràcticament sentenciat abans de la primera mitja hora de partit.

La segona part ha iniciat amb la gran notícia del debut d'Aleix Garcia, qui s'ha estrenat juntament amb l'actual jugador de l'Atlètic de Madrid i exjugador del Girona l'any passat, Rodrigo Riquelme. Tot i així, el partit ja estava dat i beneït i ni tan sols el gol de Kostas Pileas al minut 75 ha aconseguit posar més emoció al matx.

A banda de debutar amb victòria, Aleix García també s'estrena liderant el grup per a classificar a l'Eurocopa 2024, gràcies a l'empat d'Escòcia contra Georgia (2-2).