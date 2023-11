L’esportista paralímpica Loida Zabala ha comunicat aquest dijous que té càncer de pulmó i que se li ha expandit al cervell. «Tinc càncer de pulmó, és una neoplàsia maligna que s’ha disseminat al cervell», detalla.

«Hi ha un tractament concret en pastilles amb les quals puc combatre aquestes cèl·lules i dono gràcies a la vida i a la ciència per poder començar-lo ara mateix», ha expressat. L’extremenya, guanyadora de quatre diplomes en halterofília en els últims quatre Jocs Paralímpics, ha assegurat que, malgrat la notícia, se sent «feliç». «És una notícia molt impactant, difícil de descriure en paraules, però sento il·lusió i energia per batallar aquest nou repte de vida», explica, tot i que assegura que «no serà un camí fàcil».

L’any que ve, a París, se celebren els Jocs Paralímpics i Zabala somia «al màxim».«Serien els meus cinquens Jocs Paralímpics i res m’agradaria més que compartir-los amb vosaltres, que heu sigut la meva llum tots aquests dies», diu.