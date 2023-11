«Somio amb ser professional», assegura Kendall Martin (Blanes, 2004) mentre acaba de col·locar-se la genollera a la cama dreta. Tot just la setmana passada va tornar a entrenar després d’una lesió de genoll. Encara li fa mal, corre ranquejant. Viu a Blanes i entrena a Sant Feliu de Llobregat amb el Barça B. Arriba una mica tard, i comenta que el tren anava fatal -té unes dues hores i mitja de trajecte per arribar. Des que té 16 anys -un després que iniciés la transició- juga amb equips femenins, però no pot jugar en les competicions gestionades per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB).

L’any passat, Kendall va jugar al CEEB Tordera, de Copa Catalunya, la quarta categoria estatal. Com que és una competició gestionada per la Federació Catalana i que es regeix per la Llei de l’Esport, li van tramitar la fitxa federativa, ja que a nivell legal és una dona amb caràcter general. El conflicte va arribar quan l’equip es va classificar per als playoffs d’ascens, que gestiona la Federació Espanyola. Malgrat que la Llei de l’Esport li permet jugar, la FEB no li va tramitar la fitxa perquè la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) recomana no inscriure a cap jugadora transgènere en competicions nacionals fins que no existeixi una normativa -sense terminis ni previsions- sobre aquest tema. Amb l’ascens, el Tordera va fer un requeriment al Consell Superior d’Esports (CSD), però encara esperen resposta. I Kendall va acabar fitxant pel Barça B per poder jugar.

«Tenia dues vides»

«Quan era cadet tenia dues vides. Anava a entrenar com un noi i, en sortir del vestuari, em posava un vestit», explica Kendall. Juga a bàsquet des dels sis anys. Ho va fer en el masculí fins a cadets. En aquell moment, ho va deixar perquè se sentia «incòmoda». Dos anys després, la van cridar per jugar amb el mateix equip, el Club Bàsquet Blanes, però amb el femení. Va tornar al pavelló, però es va haver d’adaptar a una nova manera de jugar per la hormonació.

«Vaig fer una baixada bastant dura. Estava acostumada a córrer un munt, saltar bastant i aguantar més. Quan vaig començar amb les hormones em notava amb menys força, més feble... Haig de treballar molt més per estar bé físicament», exposa.

«M’he format des dels sis anys»

Se sent atrapada en una categoria que no s’ajusta al seu nivell. Fa una mitjana de 17 punts per partit. «És frustrant perquè vull arribar al meu màxim nivell, i en aquesta lliga em sento bastant superior. No sóc superior perquè sigui alta -mesura 1,86 m- sinó perquè m’he format des dels sis anys. No me la botaré al peu», argumenta amb seguretat.

El bàsquet l’ha ajudat en tot el procés de transició. «El bàsquet i les companyes que he tingut m’ho han fet més fàcil», expressa. Al mateix temps, sabia que podia trobar-se amb dificultats. «Jo ja tinc interioritzat que sempre hi hauria alguna cosa que m’intentaria aturar. Sent trans saps que no tots et diran que els sembla bé, hi ha gent que t’intentarà fotre», afirma.

«No crec que arribi... Però és el meu somni», se sincera. A partir de la setmana que ve combinarà les obligacions del Barça B amb entrenaments amb el primer equip, que juga a primera divisió. Això és el que la motiva a agafar el tren per arribar, dues hores i mitja després, al pavelló. Estudiant d’un grau mitjà d’administració, ha hagut de deixar els estudis per l’odissea que li suposa arribar als entrenaments, però espera reprendre’ls l’any que ve.

Confia que es resolgui la seva situació, però va per llarg. Malgrat que la legislació nacional li dóna la raó, les federacions internacionals continuen recomanant que no hi hagi esportistes transgènere en les competicions nacionals mentre treballen en una normativa. De moment, als seus 19 anys, Kendall continua intentant millorar per a quan arribi el seu moment. Esbufega quan falla un tir. Xoca la mà de la seva companya quan encistella. Riu amb un parell de companyes. Escolta atenta al seu entrenador. Juga a bàsquet.