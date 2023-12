El Palamós s’ha acostumat a viure entre els dos extrems de la classificació. Ara, és l’actual antepenúltim classificat de la Lliga Elit, una categoria on va ascendir gràcies a ser el millor equip de la segona volta de la temporada passada a Primera Catalana. La situació del degà del futbol català no és ni molt menys dramàtica: està en descens a Primera Catalana, però té la salvació a un punt.

Si es vol veure el got mig ple, la promoció d’ascens a Tercera RFEF és a només cinc punts i el dissabte passat va estar a pocs minuts de batre el tercer classificat, el Valls (2-2). És aquí on s’aferra Àlex Redondo, l’entrenador del Palamós, per capgirar la situació:«Hem entrat en una dinàmica complicada en l’àmbit mental, ja que pel joc i pel treball no estem tan malament com reflecteix la classificació. És irreal, tot està molt atapeït i crec que, com a mínim, hauríem de portar quatre o cinc punts més», explica.

Aquesta setmana es compleix un any de l’arribada de Redondo a la banqueta baixempordanesa. El tècnic barceloní, que ara té 34 anys i està establert a Vidreres, es va fer càrrec del Palamós quan era cuer i el va acabar col·locant segon de la lliga després de perdre només un dels 22 partits. Ara, en 11 jornades ja n’ha perdut quatre. «L’any passat ens sortia cara i,ara, creu. Estem tranquils i sabem que les coses sortiran», afegeix l’exentrenador del planter del Sant Andreu, Cornellà, Sant Gabriel i Jàbac i Terrassa.

El Palamós fa sis partits que no guanya. Redondo reconeix que «quan no ho fas hi ha nerviosisme» i potser hi pot haver «drama» si es compara com de bé es va acabar la temporada passada.

Quatre baixes recents i una alta

A l’estiu passat, el Palamós va renovar «el 70% del bloc». Els contratemps a la plantilla s’han accentuat els darrers dies amb les baixes sensibles del golejador Xavi Germán -per motius laborals marxa a Abu Dhabi- i del defensa Sergi Resta (l’Escala). També han enfilat el camí de sortida Biel Pla (Tordera) i Eric Massó (Tossa). «Espero que puguem fer un parell de reforços, hi estem treball i ho necessitem», desitja Redondo, que destaca que «som un equip molt jove, la mitjana d’edat de l’últim partit era de 23 anys».

L’única arribada recent ha estat la del jove porter David Montero, procedent del Rotonda Calcio de la Sèrie D d’Itàlia, que ocupa la plaça deixada pel veterà Toni Montero, que ara exerceix d’entrenador de porters del grup.

Lloret i Figueres, més a dalt

El Palamós comparteix la Lliga Elit (sisena categoria estatal) amb dos conjunts gironins més: el Lloret de Mar i el Figueres. El conjunt d’Albert Batllosera és cinquè, situat a dins del play-off d’ascens a Tercera RFEF, i el de Roger Vidal és setè, a només un punt de la promoció per pujar.