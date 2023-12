De les més de 900 candidatures presentades, avui se n'han conegut els sis guanyadors de la IV edició dels Premis Iberdrola Supera. Ha estat en el transcurs d'una gala molt emotiva, amb més de 200 convidats, on s'han distingit sis projectes de gran importància social i amb un denominador comú: afavorir la igualtat de gènere a través de diferents pràctiques esportives.

Ignacio Galán, president d'Iberdrola, ha participat aquesta tarda a l'entrega de premis que suposaran un veritable suport als guanyadors. Es tracta d'un certamen dotat amb 300.000 euros, 50.000 per cadascuna de les categories: Super Base, Super Competició, Super Innovació, Super Inclusió, Super Social i Super Difusió.

Durant l'entrega de premis, conduïda pel periodista Nico Abad i per Margarita Álvarez, Galán ha tingut paraules d'agraïment per als guardonats per “contribuir amb les iniciatives a construir una societat més justa i solidària basada en els valors que Iberdrola comparteix: els del esforç, la superació i el compromís que, en definitiva, també són els de la bona pràctica de l'esport des de la base. Aquests són uns premis profundament socials protagonitzats per dones i nenes anònimes que faran projectes admirables. Realment som afortunats de poder acompanyar-les”. Dos dels grans atributs que identifiquen Iberdrola són l'esport femení i la seva anticipació a la transició verda.

Els premis serviran per fer realitat els projectes de les sis categories del concurs:

Supera Base, per al foment de l'esport base entre nenes de fins a 16 anys, que ha recaigut al Club C.D Guretxoko del País Basc, per potenciar la presència i el protagonisme de les dones en un esport a priori protagonitzat per homes.

Supera Competició, per ajudar a la incorporació de la dona a la competició, que impulsarà el Club Handbol Cañiza de Galícia perquè pugui millorar les infraestructures d'entrenament de la primera plantilla que competeix a Divisió d'Honor Plata Femenina d'handbol.

Supera Inclusió, per a la inserció de dones amb capacitats especials a la pràctica esportiva, que ajudarà persones amb mobilitat limitada i/o trastorns sensorials a experimentar l'emoció del busseig de la mà de Marina Muñoz, a les Canàries.

Supera Social, que premia la integració de la dona a la societat a través de l'esport, i que ha estat per a la Fundació EMET d'Andalusia per realitzar tallers esportius com a teràpia dirigits a dones vulnerables acollides als seus centres.

Supera Difusió, per potenciar la visibilitat de l'esport femení, que ha recaigut al Patronat esportiu municipal de Siero per difondre la gesta de 78 dones asturianes que ascendiran a 78 cims simultàniament i que difondran la seva acció en vídeo per fomentar la pràctica de l'esport aficionat.

I, finalment, Supera Innovació, ideat per a la millora de la pràctica esportiva a través de la ciència i/o la tecnologia, per al Club Patín Gijón Solimar (Astúries) perquè pugui aplicar la Intel·ligència Artificial i la Realitat Virtual als seus entrenaments per evitar lesions.

La decisió de Jurat d'Honor – integrada per Susanna Griso, Sonsoles Ónega, Eli Pinedo, Ona Carbonell, Carolina Marín, Jesús Carballo, Manu Carreño, Marta Arce, Coloma del Riu, Sandra Sánchez, Teresa Perales, Alexia Putellas, Lydia Valentín, Susana Rodríguez i Vicente del Bosque - s'ha conegut en una gala molt emotiva que ha posat el seu colofó amb l'actuació de la cantant Sole Giménez, ia la qual han assistit gran part de les 32 Ambaixadores d'Iberdrola, com Teresa Portela (piragüisme) , l'atleta Desirée Vila o Loida Zabala (per-halterofília).

Tampoc no s'han volgut perdre la cita el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos; la secretària general del Comitè Olímpic Espanyol, María Victoria Cabezas; o el president del Comitè Paralímpic Espanyol, Miguel Carballeda, entre d'altres.

Iberdrola és, des del 2016, el principal impulsor de l'esport femení a Espanya. Recolza 32 Federacions Nacionals, aconseguint amb el seu impuls més de 600.000 dones, és a dir, dues de cada tres federades, i compta amb més d'un centenar de competicions amb nom propi Iberdrola, entre les quals figuren 32 lligues.