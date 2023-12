La Comunitat de Madrid està en la “fase final” de la negociació per acollir un Gran Premi de F1, segons han confirmat a l’ACN fonts de l’executiu madrileny, que remarquen que encara “no hi ha confirmació definitiva”, però les converses “van bé”. En tot cas, les mateixes fonts apunten que la Fórmula 1 no ho anunciarà fins que estigui “tot tancat”. El govern d’Isabel Ayuso es refereix així a la notícia publicada pel diari ‘El Mundo’, que dona per fet que Madrid es quedarà el Gran Premi d’Espanya a partir del 2026 en detriment de Montmeló i cita fonts de la Fórmula 1. Fonts del Govern, per la seva part, han recordat que hi ha contracte amb Catalunya fins el 2026 i asseguren que hi ha converses per allargar la relació més enllà d’aquesta data.

El govern madrileny remarca que la decisió de situar el Gran Premi d'Espanya a Madrid i que no fos compatible amb la carrera a Montmeló és únicament de la Fórmula 1 i no tenen informació al respecte.