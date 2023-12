L’àrbitre Díaz de Mera Escuderos del col·legi castellanomanxec xiularà el Barça-Girona de diumenge al vespre a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, tal com va donar a conèixer la RFEF. Al VAR hi haurà el madrileny Pizarro Gómez. Amb de Mera al terreny de joc, el Girona ha guanyat set dels deu partits que l’ha dirigit, amb dos empats i una derrota en els tres restants. Aquest curs, ha impartit justícia en les victòries contra el Granada (2-4) i el Celta (1-0), on va anul·lar un gol als gallecs.