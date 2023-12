Un èxit «heavy» de la base: L'infantil del Bàsquet Girona es classifica per a la Minicopa (56-79)

La base del Bàsquet Girona ha viscut un matí històric, amb la classificació de l'equip infantil que dirigeix Jordi Pou per a la Minicopa ACB de Màlaga del proper mes de febrer. Aquests dies, a Tarragona, s'ha jugat la fase prèvia on s'han posat en joc els bitllets per a la competició. El Girona, segon a la fase de grupsm es va guanyar el dret a la repesca d'avui contra l'UCAM Múrcia, a qui ha superat amb molta solvència. Al campió Reial Madrid i a l'amfitrió Unicaja, a Tarragona s'han sabut els altres sis nous equips que jugaran pel títol al febrer. Barça, València, Manresa i Joventut ho van fer per la via ràpida, primers de grups, i Casademont Saragossa i Bàsquet Girona ho van assolir ahir a la repesca entre els quatre segons. A més el bàsquet català ha fet també història, portant a la Minicopa Barça, Manresa, Joventut i Girona. Un parcial de 10-25 al primer quart ha estat definitiu per propulsar els gironins, que al descans manaven amb comoditat (26-39). En el tercer parcial el Girona ha arribat a dominar de 20 (36-56) liderat pels punts de Navarro i Escosa. La diferència s'ha anat disparant (46-71 a cinc minuts del final), i ha quedat en 23 punts (56-79).

Txus Escosa, director tècnic i responsable de rendiment del Bàsquet Girona, valora l’èxit explicant que «ha sigut una gran experiència per als jugadors, això és una cosa que s’emporten a la motxilla, després d’uns partits amb gran ambient i esportivitat». També ha apuntat que «un dels objectius del club és anar fent passos sòlids, millorar les condicions d’entrenament de la base, tenim bons entrenadors i coordinadors. Tot això és fruit del treball de molta gent. Teníem un pla de ruta per aconseguir objectius, no només esportius, perquè també donem suport als jugadors com a persones». Per la seva banda el tècnic Jordi Pou destaca que el cansament que acumulava l’equip «ha provocat que hi hagués alts i baixos» durant tota la competició i que en el definitiu, contra l’UCAM, el Girona «ha competit molt bé i tot eren alts». Pou ha afegit que «el que hem fet és molt heavy, però a més em quedo amb el com ho hem fet: en el darrer partit tot ens ha sortit rodó però ens ha servit per a reafirmar-nos per les coses que creiem, amb l’equip molt junt sempre». Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona 𝑪𝑨𝑷 𝑨 𝑴𝑨̀𝑳𝑨𝑮𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 🔥🔥🔥

👏 Quin gran torneig EQUIP! pic.twitter.com/hKoYFJuYp2 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 8 de diciembre de 2023