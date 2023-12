Doble visita del Porto a l’equip masculí (dissabte a les 22 hores i diumenge a les 13.30 hores) en partits que és vital guanyar i sumar els 6 punts per mantenir alguna opció d’entrar a play-offs. Ara mateix els grocs i negres estan en una situació crítica, lluny dels play-offs i on ja no depenen d’ells mateixos per classificar-s’hi. D’altra banda, l’equip femení visitarà el diumenge Logronyo per intentar certificar la seva classificació pels play-offs i distanciar-se d’unes rivals que necessiten guanyar si volen accedir a la segona fase.