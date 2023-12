L'Spar Girona ha guanyat al Celta Zorka Recalvi de Vigo amb patiment inclòs en el tercer quart. Les gironines han dominat el partit fins que, tornant del descans, han encaixat un parcial de 13 a 2 que ha despertat als fantasmes de la derrota contra l'Araski. Lluny de descomposar-se, l'entrada de Laura Peña i la fermesa de Morgan Bertsch han ressuscitat a les gironines que, amb la d'avui, sumen la vuitena victòria en lliga.

Amdós equips es troben en punts contraposats de la taula classificatòria de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines, amb tres derrotes en el seu haver, es barallen per treure el cap en la part alta de la classificació on Perfumerías Avenida lidera tot i que aquest dissabte ha perdut l'adjectiu d'invicte després de caure derrotat a la pista del Gernika (80-73). Per la contra, les jugadores de Cristina Cantero juguen la pugna per la subsistència en la part baixa competint amb Gran Canària i Bembibre per mantenir la categoria.

Les vermell-i-negres no han sortit a especular i els triples de Sandra Ygueravide i Magali Mendy han disparat a les visitants en el marcador mentre Regan Magarity ha tret rèdit de les pilotes rebudes sota el cèrcol. Les pèrdues i les presses han perjudicat a les gallegues, que s'han vist amb l'aigua al coll quan l'Uni ha col·locat la màxima diferència (8-20) en un tancar i obrir d'ulls. I just en aquell moment ha aparegut la navarresa Anne Senosiain amb tres triples consecutius que han revifat el pavelló i ha escurçat distàncies (19-22).

Lluny de recomposar-se, les gironines veien com Marta Canella havia de marxar a la banqueta carregada de faltes i Laura Antoja es veia obligada a demanar temps mort per buscar una reacció de l'equip. I la reaccionària ha sigut Magali Mendy, que ha respost amb encert exterior i impulsant un parcial que ha permès a les seves companyes recuperar el coixí de deu punts que l'equip ha mantingut fins al descans (37-48).

Tornant de la pausa el Celta ha enganxat a contrapeu a les seves contrincants. Les pilotes perdudes han comportat un parcial de 13 a 2 que ha ressuscitat a les gallegues en cinc minuts de desordre gironí. Regan Magarity i Sandra Ygueravide han aparegut per oxigenar la situació, però les gallegues s'han inflat de confiança i Murjanatu Musa ha girat la truita avançant a les seves companyes per primera vegada (56-55). El repte de les locals era aguantar el tipus davant un conjunt gironí cada vegada més nerviós. Però tot i la tensió del moment, a Laura Peña no li ha tremolat el pols i amb cinc punts pràcticament consecutius ha retornat el lideratge al seu equip (58-64).

Lluny d'abaixar els braços, l'intercanvi de triples entre Laura Prats i Morgan Bertsch anticipava un final de festa emocionant. I en plena pugna per controlar el partit, Marta Canella s'ha sumat a la festa del tir de tres per col·locar el 65-72. L'aparició de Peña ha acompanyat la reviscolada de les gironines, que han recuperat el coixí de deu punts i han segellat la vuitena victòria en lliga.