La família que fa cent anys que està vinculada a l’Olot

«Em fa molt feliç observar aquesta taula. Fa goig, sí, tenir-los a tots aquí. És molt bonic», explica l’Angel Berga, soci de l’Olot, que el 17 de desembre es convertirà en centenari. Ell és el pal de paller de quatre generacions d’una mateixa família vinculada als garrotxins, líders de la Tercera RFEF, i reunida a l’estadi. «Mira aquest nano, mira’l com creix», diu, referint-se a en Roc, el seu besnet, a qui assenyala. Té onze anys i juga al futbol formatiu del club. «A la seva edat, ens feien anar a missa. Com ha canviat, la història. Ara tenen llibertat per fer i desfer, no hi ha restriccions».

Per entendre el context, cal ordenar els protagonistes. L’esmentat Angel és el pare d’en Quim Berga, que hi ha fet de tot, a Olot: jugador juvenil, directiu a finals dels setanta i del 2005 al 2012, entrenador i coordinador a la base, segon entrenador del primer equip el curs 2002-03 i actualment observa jugadors de futbol-set i entrena els veterans. En Quim és l’avi d’en Roc. Com en Ramon Abel, jugador de l’Olot la temporada 1971-72 i pare de l’Edu Abel, el pare d’en Roc. L’Edu també va vestir la samarreta olotina els anys 2006 i 2007. D’ofici, en Ramon, l’Edu i en Roc són porters.

Els que defensen que el futbol només és un esport, no en tenen ni idea. El futbol estableix vincles. Enforteix les relacions. Mou passions que no es poden trobar a cap altre àmbit de la vida. «A en Roc no li dono cap valor diferent del que qualsevol pare pot traslladar-li a un fill. Vull que gaudeixi i que cultivi amistats, que al final és el que queda», raona l’Edu. «El fet d’anar a l’estadi, a veure l’Olot, el nostre club, l’equip que estimem, és una cita que no li haig d’inculcar, perquè ens ha acompanyat tota la vida. A casa sempre s’ha fet, això. Ens ho han ensenyat els pares i nosaltres els hi ensenyem als fills. Els diumenges hem anat a futbol amb la família. No cal fer un forat a l’agenda, forma part de nosaltres».

Bicicleta i mobylette Ossa

Estirant l’arbre genealògic, els primers partits d’aquesta generació familiar els ocupa l’Angel. «Vivia a la Vall de Bianya i em desplaçava en bicicleta amb un amic al camp de l’Estació», recorda, amb nostàlgia. «Jo he vist jugar l’Olot com es jugava abans, amb només dos defenses. Quins partits...». Eren els anys 40 i manté viva la figura d’en Roca, més conegut com a ‘Pistola’. Era un davanter centre de l’època, valent i fort. Representava bé l’esperit de la Garrotxa. «Aquí som treballadors i bones persones. Hem sabut superar les dificultats amb esforç. I unint-nos. Sempre hem estat units», subratlla en Ramon.

«Te’n recordes quan van estrenar l’estadi actual i anàvem al Turó?», pregunta en Quim al seu pare, l’Angel. «Sí, sí», respon, qui a inicis dels 60 agafava la seva mobylette Ossa, es carregava el fill al darrere i no es perdia cap partit de l’Olot. «No s’hi veia res a una porteria, res. Havíem de deduir els gols», concreta, entre rialles. El Turó era un lloc de difícil accés, però molt freqüentat perquè era gratuït. Els problemes arribaven quan sortien les fulles dels arbres, que impedien la visibilitat del gol nord. «Amb quatre fills s’havia d’estalviar», resumeixen. En Roc, que s’ho mira embadalit, se sap de memòria totes les aventures. «Me’ls han explicat un munt de vegades», assegura.

Un frustrat ascens a Segona

«Com a Olot, enlloc. Estem molt arrelats. Olot és diferent de moltes coses. Per començar, és l’únic lloc on hem tancat un McDonalds», descriu en Quim, que somia amb el fet que el club presidit per Joan Agustí pugui arribar un dia al futbol professional. Potser hi ha gent que no ho recorda, però l’Olot va estar a punt de pujar a Segona Divisió el curs 1966-67. «Aquell equip era un escàndol, però vam perdre la promoció d’ascens contra l’Alcoià. Teníem una davantera brutal: Parés, Morchon, Merchan, Pons i Rodri. De porters, en Coll i en Branques. A la defensa, Danés, Domènech i Figueras. I en Bosch i en Salvi al mig del camp. Veníem a l’estadi a descobrir per quants gols de diferència guanyaríem», afegeix.

En Ramon i l’Edu ja són futbolistes d’una època posterior. «Nosaltres érem a Preferent», analitza en Ramon, que podria escriure un llibre de les anècdotes que conserva. «Ens va tocar sobreviure, amb molta gent del planter. Però aquí, els que som de l’Olot, som molt de l’Olot. Sempre tirem endavant». «Nosaltres rèiem molt, molt. Algun cop, quan l’àrbitre ja ens havia cridat per saltar al camp, més d’un no s’adonava que tenia la cigarreta a la boca. Abans, no hi havia cap dieta. Teníem un paraguaià, en Legui, cedit per l’Espanyol. No li agradaven els caragols, però tenia una cuixa... Era lleig com el Déu que el va parir, però totes les dones li anaven al darrere», sospira.

L’Edu, que competia a Regional, admet que «no vaig ser porter perquè el meu pare ho fos». «Potser hi va tenir alguna cosa a veure, com a referència», replica en Ramon. «En Roc va començar sent jugador i quan es va voler posar sota els pals ja el vaig advertir que si entrava, no en tornaria a sortir», formula l’Edu. Així ha estat. «Jo m’ho passo pipa, jugant. El meu referent és Ter Stegen, però també conec qui és en Miquel Soler», anuncia el nano, amb timidesa. «M’agradaria molt arribar a ser professional», se sincera. Seria molt romàntic que ho aconseguís amb l’Olot. L’Angel, esclar, no es perd els seus partits. «Sempre sóc al camp i per ell, encara més. Ho fa bé, sí, i li agrada». Només va haver-hi un petit temps en què l’Angel va deixar d’anar a l’estadi. «Anava a ballar amb la meva dona, l’Estrella». Amb ella, que al cel sigui, també va compartir l’amor per l’Olot. Un sentiment que es transmet de generació en generació.