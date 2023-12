Tres victòries consecutives a la Lliga i l’anunci del retorn de Rebekah Gardner sembla que han tornat a posar les coses a lloc a l’Uni després de l’incendi generat per la sortida de Kelsey Mitchell. El conjunt gironí ha recuperat la bona dinàmica de resultats i, sobretot, de sensacions ben bé abans d’encarar la primera eliminatòria a l’Eurocup. Avui és el dia. Torna la competició europea i cal encarar-la amb els ulls ben oberts malgrat que, d’entrada, el rival d’aquesta tarda (18:00, TV Girona, Esport3)), el Szekszard hongarès, pugui semblar assequible. «Serà un equip duríssim, amb més peces i amb més duresa del que ens he trobat fins ara en aquesta competició», avisava dilluns Laura Antoja.

L’Spar ja ha patit algun ensurt inesperat aquesta temporada i per això, l’escenari ideal avui és anar per feina i, si es pot, no deixar l’eliminatòria oberta per a la tornada a Fontajau. Costarà, això sí, i Antoja ho sap perfectament. «Mirarem de treure el màxim benefici d’Hongria. Ara bé, aquesta mena de partits tenen trampa. Si no és que hi ha un desgavell , el partit d’anada no sol ser determinant. Per això, hem de pensar que tenim dues finals: una Hongria i una altra a Fontajau, que serà definitiva, amb el suport del nostre públic».

L’entrenadora posava el focus en el joc interior del Szekszard, liderat per Jacinta Monroe, amb passat a l’Uni, la temporada 2012-13. Una dècada després Monroe es creua en el camí de l’Spar. En la seva etapa a Fontajau, la pivot nord-americana, de 35 anys i 1.95 metres va signar una mitjana de 13.4 punts i 7.8 rebots en vinc partits a les ordres del conjunt que dirigia aleshores Anna Caula. «Hem d’aturar el seu joc interior, però també generen des de fora amb penetracions i tirs exteriors», alertava Antoja. La tècnica també té assenyalat el nom de la base sèrbia Aleksandra Stanacev, amb experiència a la Lliga Femenina al Cadí, Bembibre, Lugo o Zamora, entre altres.

Mentre l’Uni va ser cinquè, el Szekszard va ocupar la vint-i-vuitena posició a la classificació global de la fase de grups. No obstant això, Antoja sap a l’Uni no l’espera una catifa vermella a Hongria aquesta tarda. Fins i tot considera que el nivell de dificultat serà superior als clubs contra els quals s’ha enfrontat l’equip al grup. «Serà un equip duríssim, amb més peces i més duresa dels que ens hem trobat fins ara a la competició». Per aquest motiu, l’entrenadora demana apujar el grau d’intensitat a les seves jugadores. «Caldrà saltar a la pista amb ganes de contacte i lluita i conscients que pot ser un partit travat. Haurem d’anar amb el mateix nivell d’intensitat i contacte que elles. Si no ho fem, estarem per sota», deia.

Irati Etxarri, a més a més de Gardner que no arriba fins al gener, és l’única baixa de l’Uni per al desplaçament a Hongria. Tornant, l’equip rebrà l’Estudiantes dissabte mentre que el partit de tornada a Fontajau contra el Szekszard serà dimecres que ve (19:15).