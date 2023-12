La competició reina del futbol europeu es prepara per a afrontar el seu canvi més radical. Els partits del passat dimecres ja formen part de la història de la Champions League per ser els últims a disputar-se en el format actual de fase de grups. L'estructura de la màxima competició europea canviarà de manera notable i la pròxima campanya serà la primera des de 1992 en què desapareixeran la fase de grups.

El Barça va perdre ahir al vespre el seu últim partit de fase de grups contra l'Anvers. Encara que els blaugranes no s'hi jugaven res, la derrota del Barça va significar perdre uns 3 milions d'euros, així com perdre el seu últim partit de fase de grups fins a un altre avís.

Amb la victòria de l'Atlètic de Madrid contra la Lazio, els equips espanyols van aconseguir un nou rècord en l'última oportunitat de la fase de grups. Per primera vegada en la història de la Champions, 4 equips espanyols es van classificar per als vuitens de final com a primers de grup.

No obstant això, aquest rècord no podrà tornar a passar perquè la fase de grups desapareixerà a partir de la pròxima temporada.

Així serà la nova Champions League

El primer i gran canvi del nou format és l'ampliació de 32 a 36 equips participants. Tots aquests equips es repartiran en 4 blocs de 9 equips cadascun, repartits de l'1 al 36 segons el coeficient UEFA, que es calcula en funció del rendiment de cada club a Europa en les últimes cinc temporades.

El nou format és una espècie de lliga de 36 equips on cada conjunt jugarà 8 partits (4 com a local i 4 com a visitant), jugant així contra 2 equips de cada bloc.

Una vegada finalitzada aquesta primera fase, els 36 equips s'ordenen segons els punts obtinguts del primer a l'últim. Els vuit primers equips d'aquesta lliga es classifiquen directament per als vuitens de final, mentre que els 16 equips que ocupin les places de la 9a a la 24a jugaran entre si una eliminatòria a doble partit.

A partir d'aquí, la Champions serà exactament tal com la coneixem actualment: vuitens de final, quarts, semifinals i final.

En disputar-se més partits que en l'actual format, la Champions començarà abans, és a dir, a finals d'agost o principis de setembre. A més, a part d'haver-hi partits els dimarts i dimecres, també hi haurà alguns dijous amb jornada de Champions. Un altre gran canvi en el nou format és que els equips eliminats ja no podran gaudir de l'opció de jugar l'Europa League.

D'aquesta manera, la Champions League es prepara per a un radical canvi sense precedents que farar parlar molt una vegada es posi en pràctica. La màxima competició europea s'acomiada de la fase de grups i del format actual fins a un altre avís.