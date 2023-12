Lucía García Córdoba (Barakaldo, Biscaia, 14 de juliol de 1998), futbolista del Manchester United, va ser en el seu moment una de les 15 jugadores que va renunciar a la selecció espanyola governada llavors per Luis Rubiales des del seu lloc de president de la Federació Espanyola, i l'equip de la qual dirigia Jorge Vilda. La davantera, que va fer fortuna a l'Athletic Club abans d'emigrar a Anglaterra, es va quedar sense jugar el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda que va conquistar la selecció espanyola, i el títol de la qual va quedar entelat pel petó no consentit de Rubiales a Jenni Hermoso durant la celebració.

"Mira, és una putada. No mentiré. Jo vaig ser una de les 15 jugadores que van renunciar a jugar amb Espanya l'any passat. Portàvem temps descontentes amb el nivell de professionalisme en la selecció fins que un dia vam enviar emails a la Federació dient que, mentre les coses no canviessin, no comptessin amb nosaltres. Al cap d'un temps algunes jugadores van tornar a l'equip i les que no ho van fer, com jo, ens quedem fora… I vam veure per televisió com les nostres companyes guanyaven la Copa del Món. Per a mi, havia de lluitar pel que era correcte. Però recordo que tothom em deia que estava sent ximple. 'Arruïnaràs la teva carrera'. 'Per Déu, com pots ser tan estúpida!'. Aquesta gent no eren 'haters' o 'trolls' d'internet. Era gent que em coneixia i em deia que havia de pensar en la meva. Odio reconèixer-ho, però tenien raó. Una de les lliçons que he après de tot això és que ningú posarà la mà en el foc per tu".

Així, d'aquesta manera tan crua, exposa Lucía García en un escrit en The Players' Tribune el seu malestar per no haver pogut participar en la Copa del Món malgrat haver estat una futbolista fixa en les convocatòries de la selecció fins que va explotar el conflicte entre l'exseleccionador i les futbolistes.

“Hay cosas que son más importantes que el fútbol.”@LuciaGarcia17 fue una de las 15 jugadores que envió correos a la Federación Española de Fútbol. Ella tiene algunas cosas que decir. https://t.co/lFNvdzdipd — The Players' Tribune (@PlayersTribune) 14 de diciembre de 2023

Els motius del correu

La davantera, de fet, ha decidit explicar amb claredat què la va motivar a ser ella una de les jugadores que enviés el correu electrònic per a renunciar temporalment a la selecció espanyola si no es produïen canvis estructurals. Lucía confirma que les sessions preparatòries de Jorge Vilda havien quedat enquistades en exercicis repetitius, a més d'un excessiu control de la seva vida privada.

"Feia anys que estàvem patint i la derrota contra Anglaterra a l'Eurocopa va ser la gota que va omplir el got. No enumeraré totes les coses que demanàvem canviar, però donaré un parell d'exemples que no eren normals. Això era el dia a dia d'una de les millors seleccions de tot el planeta. Les sessions d'entrenament sempre eren iguals. Sempre. Cada dia. Ho juro per Déu. Repetíem i repetíem exercicis. Des de la sub 17 fins a l'absoluta. I sí, entenc el valor de la repetició, però també estic segura que les jugadores professionals necessiten una mica de varietat. Especialment si porten set o vuit anys fent el mateix. D'altra banda, existia un gran control fins a l'hora de dormir. Un control que puc arribar a entendre en les categories inferiors, per exemple, a l'hora de controlar que cadascuna sigui a la seva habitació, però que a jugadores grans i madures els xocava. A més, gairebé mai teníem un dia per a nosaltres en les concentracions. I sempre que ho teníem era sota un control estricte. Semblava que tinguessin por del que poguéssim fer, com si dubtessin de la nostra professionalitat. Que som professionals i sabem el que hem de fer. No som unes nenes de viatge de fi de curs".

Bretxa en el grup de 'les 15'

També revela Lucía que el grup de 'les 15' va acabar trencant-se després de les pressions sofertes per part de la Federació:

"Desafortunadament el grup es va trencar. Va ser complicat. Van passar moltes coses fora dels focus. Si em preguntes per què ens dividim, crec que va ser per la pressió de les reunions individuals. La Federació ens va citar una per una, en una sala en la qual només estàvem la jugadora i tres persones de l'staff, fins i tot sabent que no era una cosa personal, sinó col·lectiu. Em preguntaven coses com: 'Què és el que no t'agrada? I d'aquesta persona?'. Feia la sensació que tot el que respongués seria blanc o negre. O estàs en aquest vaixell o no ho estàs. Va ser molt dur. Et sents sola, pressionada i nerviosa, sense cap companya a la qual demanar-li consell o en la qual recolzar-te per a comunicar de manera clara el que necessitem, sabent que ells són els que controlen el teu futur en la selecció".

Lucía García explica que, abans del Mundial, tal com van fer altres jugadores, va decidir moure fitxa. Encara ja no li va servir de res:

"Un dia vaig decidir trucar al seleccionador. No podia creure el que estava fent. Soc tossuda amb totes les forces, i només marcar el seu número va ser una decisió molt meditada. La trucada deriva en una reunió amb una responsable de la Federació amb la qual vaig parlar del que havia canviat i em va explicar que ells estaven dolguts pel que havia passat. Al final vaig tornar a convertir-me en seleccionable, però en la següent convocatòria, només algunes de les 15 estaven a la llista… I ho entenc. Però havia jugat amb Espanya des dels 15 anys i havia jugat gairebé 40 partits amb l'absoluta. Em va fer mal. Li hauria fet mal a qualsevol. Així que em vaig dir, ok, s'ha acabat. Adeu a la selecció. Adeu a la Copa del Món. La pitjor part no va ser el títol. Tampoc els insults. El que em va fer mal al cor va ser sentir que havia fallat a la meva gent". Malgrat que pogués evitar veure en directe el comportament de Luis Rubiales: "Ningú podia haver imaginat tot el que va passar aquest estiu amb la Federació. Sincerament, el comportament del president va ser difícil de veure. Per a qualsevol persona, actuar d'aquesta manera és una vergonya però pitjor fins i tot sent el màxim representant del futbol espanyol".

Bessonada doble

Lucía García, filla de bessonada doble i criada en un poble de 50 habitants (Pola del Pino, Aller, Principat d'Astúries) on no hi ha parc, ni plaça, ni tan sols un bar, filla d'una assistenta de la llar i un funcionari de presons, es retreu en el seu escrit en The Player's Tribune no haver donat l'alegria que els seus pares mereixien veient-la guanyar un Mundial. Quan la davantera va tornar a la selecció, ja amb Rubiales i Vilda fora i amb Montse Tomé com a nova seleccionadora, Lucía no s'ho creia: "Quan em van cridar de nou, em vaig quedar totalment en xoc".

I explica, això sí, que les coses han començat a canviar, més enllà que els vents de crisis mai semblen aturar-se en el si del combinat femení espanyol. "Celebro poder dir que les coses han començat a millorar. Han mantingut la paraula. He après que hi ha coses que són més importants que el futbol. El teu benestar. La teva autoestima. El teu deure amb la pròxima generació de dones. Això és el que vam defensar".