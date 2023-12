El pitxitxi gironí que triomfa a les xarxes amb vídeos d'humor negre

Ni Stuani ni Dovbyk. El pitxitxi d’un equip del futbol gironí no es troba a Montilivi, sinó a Vilablareix. És Ansu Sanneh Camara, que duu 18 gols amb el filial groc-i-blau, líder del grup 4 de Quarta Catalana. L’instint golejador del davanter gironí de 25 anys coincideix amb l’èxit recent que té a les xarxes socials amb vídeos sobre humor negre on se’n riu de si mateix. Suma 206.600 seguidors a TikTok (@ansuupogba12), 43.100 a Instagram (@byansuu) i algun vídeo supera els sis milions de reproduccions.

Ansu va néixer a Girona, té els orígens a Gàmbia i sempre ha viscut al barri de Can Gibert del Pla, on va començar a jugar a futbol, amb el Santa Eugènia. L’estiu passat va fitxar pel Vilablareix B procedent del Fornells, ascendit a Segona Catalana. Que l’entrenador Uriel Sánchez deixés el club fornellenc per anar al vilablaretenc el va empènyer a seguir-lo: «És el meu pare futbolístic i l’únic entrenador que pot treure la millor versió de mi. Sap a on posar-me, com tractar-me i em dona confiança».

Podria portar 30 gols si tingués més encert. En marcaré cinc-sis més; ara em fan triples marcatges i saben com parar-me

Ja ha marcat 18 gols en 12 partits, «però en podria portar 30 si tingués més encert». Sobre si es fixa acabar la temporada amb algun nombre concret de gols, creu que «en faré cinc-sis més». Poca confiança en ell mateix? «No, però en els dos últims partits no he marcat perquè m’han fet un triple marcatge a l’home i ja saben com parar-me». Es defineix com un jugador «ràpid», que sap «aguantar bé la pilota» i que té «bon llançament de falta». El seu ídol és el francès Paul Pogba.

Ansu és migcampista i enguany juga de davanter i d’extrem. Podria estar en un parell de categories més, però és fidel a Uri: «El seguiré vagi a on vagi, encara que sigui a una lliga de veterans». A més del Fornells i del Vilablareix, ha defensat els colors del Bescanó, Farners, Can Gibert i Ciutat de València. Ha competit com a màxim a Segona Catalana i el seu rècord golejador estava fixat en 12 gols amb el conjunt farnesenc, fa dues temporades.

Ser policia local en un futur

Ansu va estudiar a l’institut de Santa Eugènia i li agradaria ser policial local. De moment, però, està centrat en el boom de les xarxes socials. Tot va començar abans de l’estiu amb el seu amic Monir Attaf, quan li va plantejar simular, amb humor, «una baralla (dialèctica) entre un marroquí i un negre». Ja ha creat una seixantena de vídeos i interpreta un personatge que ha batejat com a Amadu perquè creia que «el nom d’Ansu no tenia xispa».

En cada vídeo fa una paròdia sobre una situació quotidiana que pot viure una persona negra: ser un metge, un alcalde, un àrbitre, un policia, un entrenador de futbol... El que s’ha viralitzat més és un sobre una hipotètica compra d’un cotxe a través de Wallapop: «És el que passa realment, tothom regateja al màxim».

L’influencer gironí explica que «faig un humor diferent, em poso amb mi mateix i ningú s’ofèn. Jo soc el negre de l’humor negre; els negres riuen. Mostro la realitat del que passa a casa, a l’Àfrica...».

Alguns dels seus treballs estan vinculats amb el futbol. Ha gravat al camp del Vilablareix i apareix amb roba del Girona i de l’Ibiza, facilitades pel seu cosí Suleiman Camara Sanneh, actual jugador dels balears i amb passat blanc-i-vermell. També ha aparegut amb la samarreta del Barça. «Aquests tres, són els meus clubs de preferència».

Impacte mediàtic a Llagostera

El ressò mediàtic l’està notant tant a dins com a fora del terreny de joc. Ha rodat a Salt, a Fornells de la Selva i a Caldes de Malavella. «Quan vaig anar a jugar al camp del Llagostera va ser brutal, la grada era plena de nens que em cridaven i al final del partit vaig tardar una hora en marxar per fer-me fotos». La frase ‘Bocadillo de tortilla de patatas’, creada en un dels seus primers vídeos, s’ha convertit en un fenomen viral: «És un meme i quan em veuen, m’ho diuen». Tot i que li agrada que el reconeguin pel carrer, explica que en un futur voldria establir-se a Andorra «per estar més tranquil, m’encanta aquest país».

Dels vídeos cobra, però no li dona per viure. TikTok paga uns deu euros per cada milió de reproduccions. Està per veure si el futur d’Ansu s’encamina cap a les xarxes socials o al futbol. El que de moment té clar, però, és que «si guanyem la lliga i soc pitxitxi faré un TikTok amb tot Vilablareix».