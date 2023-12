La recepta de Sergi Martínez i Yves Pons per guanyar des de la defensa

Endurir la defensa. Evitar que, per quart partit consecutiu (Barça, Andorra i Manresa) el rival superi els 100 punts. I apel·lar al compromís individual per fer créixer, a partir d’aquí, a l’equip. Aquestes són algunes de les principals receptes que han apuntat aquesta tarda dos jugadors del Bàsquet Girona, Sergi Martínez i Yves Pons, en un acte obert als aficionats a la botiga de Girona Fibra del carrer Santa Clara, on aquestes festes es venen productes del club.

«Hem de jugar més dur com a equip. Ho hem estat practicant aquests dies, amb més contacte en el joc», apuntava Yves Pons. L’aler pivot francès també té clar que «la majoria de punts que ens fan són des de la pintura. Crec que hem de jugar amb més contacte i posar més el cos en defensa». Sergi Martínez ho veu igual: «els partits es guanyen des de la defensa, des del darrere, i si els teus rivals superen els 100 punts sempre costa més remar. Tot plegat és falta de concentració, durant tota la setmana preparem els partits a consciència però després allà potser hi ha coses que se’ns obliden o no estem prou concentrats. Hem d’apel·lar a la responsabilitat individual també, i que tots estiguem concentrats els 40 minuts».

Demà passat (12.30) arriba a Fontajau el Joventut, amb el mateix balanç de triomfs i derrotes (7/6), disposats tots dos equips a cremar els últims cartutxos en la lluita per la Copa del Rei. L’inici fulgurant del Girona (3-0) va disparar el somni, que a mida que han anat passant les jornades, s’ha anat apagant, sobretot després de les dues darreres sortides a Barcelona i Manresa. Pons ha dit que «estem centrats en el partit a partit. Ara només pensem en en el Joventut i després ja veurem si els resultats en donen per a la Copa. No podem pensar en què passarà d’aquí unes setmanes, sinó que hem d’estar concentrats en l’objectiu més pròxim. Hem de procurar ser millors individualment i com a equip, sobretot en defensa». Per Martínez la Copa encara és possible: «som conscients que a principi de temporada ningú ho hauria posat com a objectiu principal però encara estem allà. Nosaltres volem fer el possible per anar-ho, però cada partit és una guerra diferent».

El jugador cedit pel Barça ha fet una crida a l’afició: «la gent està molt involucrada en el partit, sentim l’afició molt a prop, es nota quan juguem a casa». Aquest factor pot ser una de les claus demà passat. «Serà un partit llarg, ells tenen una combinació de veterania i joventut que els fa perillosos». Martínez, per últim, s'ha mostrat satisfet amb el seu rol al Girona: «estic aconseguint allò que em vaig proposar, que era gaudir i tornar a sentir bones sensacions».