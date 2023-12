El derbi de fa un parell de setmanes entre els filials del Fornells i el Bescanó va acabar amb ball de bastons. La tensió i comptes pendents va acabar amb expulsats, lesionats i la difusió d’una entrada salvatge sense pilota d’un jugador del Bescanó a un central del Fornells que va fer que el cas agafés molt de ressò mediàtic. Ahir el Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol va fer oficials ahir els càstigs i l’autor de la coça, Marc Collell, ha rebut vuit partits de sanció. La Federació ha estimat parcialment les al·legacions que va presentar el Bescanó, argumentant que hi havia hagut provocació prèvia per part de jugadors locals. El Bescanó no recorrerà la sanció i ara estudia si n’aplica alguna internament al seu jugador.

«L’únic que volem és que la imatge del Bescanó torni a ser la de sempre. Estem en contra de la violència al futbol», subratllava Dani Genoher, president del club bescanoní. Genoher revelava que a finals d’aquesta setmana parlaran amb Collell per decidir si li apliquen alguna mesura «interna». Vídeo: La brutal agressió d'un jugador del Bescanó B a un del Fornells B que s'ha fet viral Paral·lelament, el Comitè també va castigar amb dos partits l’entrenador del Fornells B, Sergi Ramírez i els jugadors del Bescanó B, Marçal Siurana i Esiaka Touray. A més a més, el partit s’haurà de reprendre per disputar els darrers set minuts que quedaven quan l’àrbitre va decidir suspendre’l arran d’una lesió que va requerir l’atenció d’una ambulància.