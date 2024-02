L’Spar Girona ha sumat la segona derrota consecutiva en lliga després de caure en un partit molt irregular a la pista del Jairis (69-65). Les murcianes no han perdut la cara al partit en el millor moment de les gironines al tercer quart i han remuntat a base d’encert exterior per forçar un final a cara o creu en què ha decidit la punteria de Lou López amb dos triples.

El Jairis ha sortit amb més intensitat i encert davant un conjunt gironí que li costava jugar amb fluïdesa i trobar bones posicions de tir. Bertsch trencava des del triple un parcial inicial de 7 a 1 però servia de poc perquè les de Roberto Iñiguez concedien massa cistelles fàcils a les murcianes (11-4). Llavors, l’Uni faria un pas endavant en defensa i en la parcel·la ofensiva es recolzaria en els fonaments de jugadores interiors com Magarity i Labuckiene per capgirar el resultats amb un parcial de 0 a 11 (11-15). La tècnica del Jairis, Anna Montañana, ho aturava amb un temps mort i li sortiria bé perquè el seu equip trobava la inspiració amb dos triples que li donaven avantatge al final del primer quart (19-16).

Les gironines se sostenien en les mateixes peçes en un inici de segon quart bastant travat i en que les murcianes es mantenien amb vida gràcies a pèrdues de pilotes de l’Uni que acabaven amb safates fàcils del conjunt murcià (23-25). I encara sort que el Jairis no estava gens fi en algunes situacions clares per anotar, perquè les de Roberto Iñiguez no deixaven de perdre pilotes i en prou feines podien llançar a cistella (25-27). Al descans, el millor era el resultat després d’un ganxo de Bertsch (28-33), i la sensació era que les gironines no tindrien problemes per guanyar si milloraven en el control de la pilota.

A la represa, l’Uni aprenia dels errors de la primera meitat i Ygeuravide agafava el control amb dues cistelles de fonaments individuals que donaven la màxima diferència al seu equip (30-40). Però just en el millor moment del partit, les gironines ensopegarien amb un Jairis molt encertat des de la línia exterior, que en un tres i no res completava un parcial de 14 a 2 i deixava el partit costa amunt per les gironines a falta de l’últim quart (54-50).

Les de Roberto Iñiguez arrancaven el quart decisiu amb bon peu amb una cistella de Mendy, però tenien molts problemes per anotar i les murcianes fins i tot arribaven a tenir una màxima avantatge de sis punts (59-53). I quan pitjor pintaven les coses, l’Uni trobava la inspiració des del perímetre amb dos triples de Bertsch i Ygueravide que emmudien l’afició murciana (59-61). Encara no estava tota la feina feta perquè la diferència era molt curta i el Jairis ho intentaria fins al final amb el suport del seu públic. I així ho recordava la local Lou López amb dos triples consecutius que posaven l’Uni contra les cordes (65-61). Les gironines no es rendien i empataven el partit ja en l’últim minut amb dos tirs lliures de Labuckiene (65-65). Però en la següent jugada Ayuso anotava a sota cistella (67-65) i l’Spar Girona deixava escapar el partit amb una pilota perduda, el seu gran llast en aquest partit que el condemnava a la segona derrota consecutiva en la competició domèstica.