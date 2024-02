L'Uni ha anat per feina i, finalment, no ha hagut de recórrer a l'ampliació del termini per poder incorporar algú més enllà de demà, quan tanca el mercat d'hivern, com tenia previst inicialment. El club gironí ha anunciat aquest matí el fitxatge de l'alera australiana Lauren Nicholson (1993, 1,82 m), que reforçarà l'equip de Roberto Íñiguez després de la baixa de Rebekah Gardner per una lesió de gravetat al tendó d'Aquil·les.

🆕📝𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙉𝙄𝘾𝙃𝙊𝙇𝙎𝙊𝙉 ❤️🖤



📌 L'australiana firma fins a final de temporada.



📌 L'australiana firma fins a final de temporada.



👉 Tota la informació a https://t.co/qC6nlEMGZY#SomhiUni #BenvingudaNicholson pic.twitter.com/ON5BEpQ5sF — Spar Girona (@unigirona) 28 de febrero de 2024 Nicholson ha firmat fins a final de temporada i es reunirà divendres amb les seves noves companyes, de les quals ja coneix Marianna Tolo perquè juguen juntes a la selecció d'Austràlia. La jugadora viatjarà directament a València, on les gironines hi tenen partit de lliga aquest dissabte davant el líder. La directora esportiva Laia Palau ha assegurat que "és una jugadora completa amb bon percentatge de tir de tres": "Li han donat el premi a millor defensora de la lliga australiana. Una mica una jugadora capaç de tot i d'anotació. És una peça que completa l'equip, que substitueix a Rebekah Gardner després de la lesió i que es quedarà amb nosaltres fins a final de temporada". Per la seva part, Íñiguez ha beneït l'arribada de Nicholson. "És una jugadora que ve per ajudar l'equip, no hem de pensar que hem fitxat cap estrella ni que marcarà diferències. És una jugadora d'equip amb experiència i sap de què va això. El millor de tot és que està en forma perquè ve de jugar a la lliga australiana. Teníem altres noms, potser més sonats, però el club té limitacions econòmiques i no ho podíem assumir. Nicholson és l'opció que creiem que ajudarà més a l'equip. Estic molt content per disposar ja del fitxatge. L'equip necessita ajudes per la situació de baixes", ha dit el tècnic. L'alera australiana arriba procedent dels Sidney Flames d'Austràlia, equip amb qui va fer una mitjana de 16,7 punts amb bons percentatges en el tir (48,6% T2, 39,6% T3 i 90,3% en tirs lliures) i 16,2 de valoració per partit, i també ha militat amb la selecció australiana en aquestes últimes finestres.