El Sauleda es reivindica a Palafrugell

Sauleda, barri de Palafrugell, té a les seves mans assolir per primera vegada l'ascens a Segona Catalana, l'antiga Primera Regional. El conjunt baix-empordanès duu liderant el grup 1 de Tercera Catalana des de l'inici i aspira a trobar-se, el curs vinent, amb el club de futbol principal del poble, el FC Palafrugell. El municipi té dos clubs amateurs més: La Punxa, que està a dues posicions per sota del Sauleda, i el Mas Mascort, situat a Quarta Catalana.

El Sauleda és entrenat per Jose Márquez i Alejandro Santin, juga com a local al camp del Gregal i duu sis anys seguits a Tercera Catalana. Va pujar-hi el 2018 com a campió de Quarta per només un punt. El 2020, en la temporada que es va acabar suspenent per la Covid, anava penúltim, però es van descartar els descensos. La progressió de l'equip, però, ve de temps enrere. L'any passat ja va lluitar per l'ascens, però la fiabilitat de l'Sporting Vidrerenca el va deixar sense opcions.

Un dels responsables de la bona trajectòria dels palafrugellencs és el central i lateral Ignasi Pastor, que va arribar a jugar a Tercera Divisió amb el Peralada i el Palamós. «La temporada està sent molt positiva. Ja veníem de fer una molt bona campanya l'any passat i sabíem que amb quatre o cinc reforços podríem aspirar a estar a dalt», expressa.

Enguany, el club s'ha canviat de grup i ara el manen amb només tres punts de marge respecte al Sant Pere Pescador, amb qui té el goal average igualat. Només puja el campió i el segon no té dret ni a promocionar: «És una mica aviat i encara falten molts punts per disputar, però sens dubte que ho intentarem fins al final», afegeix el defensa palamosí de 38 anys.

El Sauleda només s'ha reforçat amb el davanter Roni en el mercat d'hivern, però ha recuperat peces com Néstor, Álvaro, Bruno i David. L'arribada de l'ex del Bellcaire aportarà encara més pólvora en atac, ja que Xavi Mora, amb passat al Guíxols i a l'Escala, duu 18 gols i és el segon màxim realitzador de la lliga.

Convençut de continuar jugant

Pastor és conscient que pujar «seria una fita històrica per al club, que és humil i familiar». Sobre el fet de trobar-se amb el Palafrugell a una categoria superior -el darrer duel va ser a la 2019/20 a Tercera Catalana-, el defensa considera que «és clar que un derbi sempre és especial i si pot ser a Segona, millor, però l'al·licient per pujar és portar el club a una categoria que mai ha tastat».

Pastor és el jugador més veterà de la plantilla i fa tres anys va despenjar les botes amb els del Gregal. L'ascens seria la cirereta? «Em trobo molt bé. Portava un temps retirat, però uns amics que formen part del club em van convèncer per tornar-hi. Mentre em respectin les lesions i gaudeixi jugant, continuaré», conclou.