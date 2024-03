«Vaig trigar dos mesos en poder marxar de Rússia quan va esclatar la guerra»

Kenny Fred Chery (Montreal, 1992) ho té tot per ser un líder carismàtic. El seu somriure i positivisme es contagien arreu on passa. És per això que el Bàsquet Girona torna a celebrar victòries. La seva experiència, havent jugat en països com Espanya, França, Itàlia, Turquia i Rússia, hi fa molt.

20 punts i un dels jugadors més ben valorats de l’equip. Va ser una bona carta de presentació.

Sincerament, em vaig sentir molt bé. Era el meu primer partit amb l’equip i estava una mica inquiet per com aniria, la rebuda de l’afició, etc., però els companys m’han acollit molt bé i va ser una bona setmana de preparació. Tot va sortir rodó. Per mi va ser un bon inici. Espero continuar endavant.

Va celebrar molt efusivament la victòria contra l’Obradoiro. Està disposat a assumir el rol de líder?

No crec que es tracti sobre agafar el rol de líder, sinó que va amb la meva personalitat. Soc així. M’agrada implicar-me, participar i fer somriure els meus companys perquè puguin treure el millor de si mateixos. Crec que la meva feina és aquesta: ser generós per poder ajudar la resta de l’equip en el joc.

Quin Bàsquet Girona s’ha trobat?

Els nois són molt macos. Hi ha un ambient fantàstic. Es nota que tots tenim ganes d’aprendre. No només volem guanyar, sinó que volem ser millors jugadors. Tothom treballa al màxim cada dia.

I l’afició, què li va semblar Fontajau?

Els seguidors són genials. Era la meva primera vegada a Fontajau -de fet, vaig venir-hi amb el Joventut de Badalona sense jugar aquell partit- i em va encantar. Hi ha un gran ambient al pavelló. Quan vaig firmar, podia imaginar-me una mica com seria jugar aquí i és una cosa que em motivava. És un honor portar la samarreta del Bàsquet Girona i tenir el suport de la seva afició.

Què li va demanar el club quan va venir-lo a buscar?

Volien que vingués a ser jo mateix. M’havien estat seguint i sabien de què soc capaç. Va ser molt fàcil decidir-me perquè la conversa que vam tenir per telèfon amb en Marc Gasol, que aleshores no el coneixia, va ser agradable. Em va demanar que ajudés l’equip i aquí estic. Per mi és una gran oportunitat competir en una lliga com l’ACB i encara més fer-ho en una ciutat com Girona. Me n’han parlat molt bé. També del club, tenir una relació tan propera amb en Marc és un privilegi.

Què feia, mentrestant, després del seu pas per la Penya?

Entrenar. Vaig tornar a casa, al Canadà, per estar amb la meva família: la mare, el germà, els nebots... I, al mateix temps, estava preparat. Esperava que un dia sonés el telèfon i se m’obrís una porta. Al final, aquesta porta s’ha obert a Girona. Estic molt content.

Es considera un jugador explosiu?

Jo diria que soc una mena de líder. Quan se’m necessita per fer la cistella, ho puc fer; igual que puc fer que es mantingui l’ordre a l’equip i cadascú estigui a la posició que li toca. Però el que realment m’ocupa i em preocupa és ajudar l’equip a guanyar. Vull assegurar-me que tothom somrigui, fins i tot quan se surt del gimnàs. Que quan perdem, recordem tot l’esforç que hem fet.

Què li exigeix Fotis Katsikaris?

Que sigui generós amb els meus companys. En Quino (Colom), en Khem (Birch), jo..., som jugadors amb molta experiència i hem de fer millors a la resta. Sento que he d’expressar-me i contagiar les meves emocions per fer que arribin els èxits.

Des de la seva experiència a l’ACB, creu que serà complicat segellar la permanència en el que resta de temporada?

He estat en diversos equips i es tracta d’anar partit a partit. L’ACB és una lliga molt difícil i competitiva, així que cal preparar cada partit com si fos el més important. No podem pensar en la classificació ni en si aconseguirem o no la permanència perquè així no estarem centrats en guanyar.

No és l’únic canadenc a l’equip, ha coincidit amb Khem Birch.

Sí, em fa molta il·lusió! Ens coneixem des que tenia 14 o 15 anys. Vam jugar plegats a la selecció nacional júnior i també a l’absoluta amb Canadà. Trobar-nos aquí i, a més a més, fer-ho en el mateix equip era una mica inimaginable. Ell va arribar una setmana abans que jo i, quan vaig rebre la trucada del club, vaig enviar-li un missatge immediatament. Tot i que, si no hi fos ell, també hagués vingut (riu). És molt xulo haver coincidit a Girona.

Li agrada la ciutat?

M’encanta! Encara no l’he pogut visitar bé, però la primera impressió ha estat boníssima. És molt fàcil moure’s per tot arreu i la gent és molt simpàtica.

Es trobava a Rússia quan va esclatar la guerra a Ucraïna i va ser un dels molts esportistes que va marxar d’allà. Com recorda aquell moment?

Va ser molt difícil. Aquella estava sent una de les meves millors temporades. Ens anava molt bé a l’equip (Avtodor Saratov), estàvem en el top3 de la lliga i crec que podríem haver arribat lluny, però a vegades passen coses que s’escapen del teu control. Anar-me’n va ser trist i frustrant, tot i que era el millor que podia fer. El dia a dia a la ciutat havia canviat, havia de buscar la manera de sortir d’allà.

Va haver de renunciar al seu sou amb la rescissió del contracte.

Sí. Ara bé, també havia de pensar en la meva seguretat. Va ser complicat tornar a casa perquè estava amb la selecció quan va esclatar la guerra i van tancar les fronteres. Vaig haver d’arreglar molta paperassa, trigant dos mesos en poder marxar. Em vaig sentir alliberat quan vaig arribar al Canadà. Va ser una etapa molt dura, de veritat.

Ha jugat en moltes lligues europees: francesa, italiana, turca, ACB... Amb quina es queda?

Si li dic la veritat, m’ha agradat jugar a tots els països on he jugat. No puc quedar-me només amb un. A per tot, m’he trobat lligues competitives amb grans jugadors de talent. He après un munt. Les ciutats també m’han agradat. A Espanya he estat a Sevilla, Sant Sebastià... Ara Girona, que és fantàstica. També he estat a Brescia (Itàlia), Saratov (Rússia), Esmirna (Turquia)... Soc un afortunat i estic molt agraït d’haver tingut totes aquestes oportunitats. La gent m’ha rebut sempre amb els braços oberts, no puc demanar res més. M’ho emporto per a tota la vida.

Ha fitxat fins a final de temporada. Sap què farà després?

M’agradaria quedar-me, està clar. Però mai se sap on et portarà el destí. Veurem.