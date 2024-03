"Podem assegurar que l'ATP Challenger Eurofirms Girona-Costa Brava és de Champions"

"Tenim un quadre estratosfèric. M'he mirat unes estadístiques i si no estic equivocat, és el Challenger 100 més important del món. Fins i tot, és millor que els 125. Tenim cinc top-cinc dins del torneig. El campió de l'any passat, per rànquing, ha estat l'últim a poder inscriure's. Tenim un nivell de torneig que no podíem somiar, digne de l'ATP", descriu, amb orgull, Carles Montañés, president del Club Tennis Girona, en la presentació de l'ATP Challenger Eurofirms Girona-Costa Brava que es disputa del 24 al 31 de març a les instal·lacions d'aquest club centenari. L'entrada serà gratuïta. "El torneig fa gran a Girona i a Catalunya", repeteix, parlant d'un esdeveniment que tot just compleix la seva segona edició.

Roberto Bautista, extop-ten, Albert Ramos, guanyador de més de deu títols ATP, Richard Gasquet, Roberto Carballés, cap de sèrie d'aquest torneig i 60 del món, obriran la temporada de terra batuda a Girona, sent alguns dels reclams d'un ATP Challenger Eurofirms Girona Costa Brava que ha passat de 75k a 100k brilla amb molta força. "Entre tots els participants sumen quaranta-nou títols, no és habitual", ha expressat Edi Bentivega, directora del torneig.

"L'any passat dèiem que això era de Primera. Ara, continuant la metàfora, podem assegurar que és de Champions", ha formulat Jaume Dulsat, representant d'Eurofirms. Tothom estava content, en una sala plena a vessar que va estar a l'altura de les expectatives. "Ens sentim cofois", ha reconegut Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tennis, que deia que "si ampliem la mirada, ens hem de sentir orgullosos. El CT Girona és un club on destaca l'excel·lència. I és un mirall, perquè això posarà Girona al mapa. Cal valorar-ho". Miguel Díaz, el president de la Reial Federació Espanyola de Tennis, assentia, des de l'altra part de la taula. Ell tampoc no s'ho ha volgut perdre.

Dulsat ha demanat fer "un salt qualitatiu com a país", perquè les empreses apostin per l'esport. "No tens límits, president", li ha dit, amb la boca ben oberta, a Montañes. "Jo parlaré en castellà, perquè el meu català no és gaire bo", ha exclamat, provocant alguna rialla, Díaz, que ha recordat el seu pas per Girona durant la celebració del centenari de l'entitat. "Torneigs com aquests provoquen que els jugadors puguin entrar al top-cent, i després puguin anar als Grand Slam. Poden sumar molts punts sense sortir de casa, això és un avantatge", ha afegit. "Si comparem Espanya amb altres federacions amb pressupostos més elevats, som dins del top-quatre de federacions amb jugadors dins dels cent primers".

"Part dels que jugaran aquí, els veurem ben aviat a Roland Garros", ha descrit Díaz, agraït per la tasca del club gironí. "No és fàcil organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud perquè l'ATP és molt rígida. Que la gent s'apropi, perquè veuran un molt bon tennis". Anna Julià, representant territorial de l'esport a Girona de la secretaria general de l'esport i de l'activitat física ha ressaltat que "puguem apropar-ho a la ciutadania. Per què no poden sortir grans esportistes des del CT Girona? Hi ha un fantàstic equip tècnic, aquí. Espero que sigui tot un èxit".

El regidor d'esports i joventut, Adam Bertran, ha comentat que "des de l'Ajuntament sempre expliquem que és una ciutat de Primera i per moltes raons. Tothom pensa en el futbol i el bàsquet, però jo també em refereixo a clubs centenaris com el CT Girona i el GEiEG, i els esdeveniments que es duen a terme a la ciutat. La ciutat de Primera la fem entre tots i totes. Les institucions hem d'acompanyar i no entorpir. Això s'ha de mantenir i consolidar en el temps". Es nota que remen en una sola direcció.

"A mi tot plegat em fa molta il·lusió", ha admès Maria Àngels Planas, vicepresidenta de la Diputació de Girona. "L'any passat se'ns va fer petit, sorprenentment. El tennis a Girona és de Champions, sí. I ara hem fet un salt de categoria. Ens estem consolidant, sent segons de Catalunya després del torneig Godó. Però hi ha molta feina al darrere. Més d'un segle fent que la gent estimi el tennis". Planas ha parlat de "la promoció de la pràctica esportiva dels valors de l'esport", de "projectar la imatge de Girona al món", i "dinamitzar l'economia local". Perquè l'impacte positiu que provoca l'ATP Challenger Eurofirms Girona-Costa Brava engloba moltíssims factors.