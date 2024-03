El Santander Golf Tour presenta el seu calendari 2024

Aquest 20 de març, a les portes de començar la primavera,es va presentar la novena edició del Santander Golf Tour, circuit de golf professional femení que estarà compost per deu proves celebrades al llarg de l'any per diversos territoris espanyols.

La presentació, a la seu de la Real Federació Espanyola de Golf, va comptar amb la presència de Gonzaga Escauriaza, president de la Real Federació Espanyola de Golf; Felipe Martín Martín, director de Mitjans, Màrqueting En línia, Patrocinis i Esdeveniments de Santander España; Cristina de Propietàries, directora de planificació i coordinació de Banca Privada, Gestió d'Actius i Assegurances de Santander España; Nieves Merino Morillo, presidenta de l'Associació Síndrome de Malan España; Alicia Garrido, directora d'Esport and Business i del Santander Golf Tour; i María Herraéz, jugadora professional.

Gonzaga Escauriaza, president de la Real Federació Espanyola de Golf, ha ressaltat la continuïtat que té aquest circuit, ja consolidat, i va agrair a tots els presents per impulsar aquest magnífic esport: "És una meravella tenir un circuit com aquest, el golf femení és molt volgut, i jo tindria un record per a Emma Villacieros, que ha estat la grandíssima impulsora del golf femení espanyol, amb tants èxits, guanyant fins i tot l'any passat quatre títols europeus. Hi ha hagut una transició entre l'amateurisme i professionalisme, i crec que aquest circuit és absolutament idoni per a facilitar aquesta transició. És difícil, però gràcies a circuits com aquest, es facilita aquest pas per a poder jugar, que és el més important".

Felipe Martín Martín, director de Mitjans, Màrqueting En línia, Patrocinis i Esdeveniments de Santander España, va recordar l'aposta que fa el banc per l'esport femení: "Estem molt contents perquè estem complint la nostra missió en el Banc Santander d'ajudar les empreses a prosperar. Crec que aquest patrocini el reflecteix bé, ja que ajudem les jugadores a fer un salt d'amateur a professional, i cada vegada que triomfen, nosaltres ens enorgullim. Crec que estem complint tots els nostres objectius, i estem molt contents i encantats de continuar donant suport a l'esport femení".

Per part seva, Cristina de Propietàries, directora de planificació i coordinació de Banca Privada, Gestió d'Actius i Assegurances de Santander España, va assegurar que "les jornades del Pro-Am són molt positives, perquè els clients fora del seu entorn diari gaudeixen d'una experiència molt divertida amb les professionals, que els ajuden molt, convertint-ho en un dia molt especial. Volia agrair també als patrocinadors, ja que enguany s'incorporen els nostres companys de Santander Segurs, a la Fundació de Síndrome de Malan i a les professionals per la seva participació i paciència. Esperem continuar així durant molts anys".

Per part seva, Nieves Merino Morillo, presidenta de l'Associació Síndrome de Malan España, va explicar que: "La Síndrome de Malan és una malaltia estranya d'origen genètic que es va identificar en 2010. Aquesta fa que existeixin absències d'una proteïna amb propietats essencials en el desenvolupament muscular i esquelètic de les persones que el pateixen. A més, tenen altres símptomes com el retard maduratiu, problemes de conducta, discapacitat intel·lectual, retard motor i altres característiques que fan que la seva vida sigui una mica més complicada. No té cura, però el seu diagnòstic primerenc ajuda a millorar la seva qualitat de vida. El nostre objectiu és acompanyar, ajudar i orientar a les famílies dels afectats, a més de donar-li difusió a l'ésser una síndrome molt poca coneguda. Un altre dels objectius com a beneficiaris és trobar un metge de referència i coneixedor de la síndrome que ens ajudi a avançar en teràpies més beneficioses per a aquestes persones. És per a nosaltres un objectiu que estem posant en marxa i que segur que podem aconseguir-ho amb la vostra ajuda."

Alicia Garrido, directora executiva d'Esport & Business i directora del circuit, va agrair la col·laboració de tots els patrocinadors i col·laboradors, així com el suport mediàtic amb el qual compta el circuit. Garrido va desgranar algunes de les novetats de la temporada, en la qual s'incorpora a l'Associació Síndrome de Malan com a beneficiària de les accions benèfiques que es duen a terme en tots els tornejos, i va explicar que el circuit farà un nou salt de qualitat amb la incorporació de Santander Segurs com a nou patrocinador del circuit. Enguany farem un salt quantitatiu important, els premis aniran des de 21.500 euros fins a 45.000 euros. Això significa créixer és d'un 10% respecte a l'any passat, així que estem d'enhorabona, gràcies a tots els meravellosos espònsors que donen suport a aquest circuit".

María Herráez, guanyadora del Santander Golf Tour València 2023. / SANTANDER GOLF TOUR.

I, finalment, María Herráez, guanyadora del Santander Golf Tour València 2023 va assegurar que. "El Santander Golf Tour és un camí d'oportunitats per a nosaltres. És una manera d'impulsar la nostra carrera i accedir a circuits professionals i que cada vegada té més rellevància nacional i internacional. És fonamental entendre que ho coneixen moltes persones de diferents parts del món, i que cada vegada són més les que volen competir amb nosaltres. Tenim un nivell creixent, i és una sort per a nosaltres tenir l'oportunitat de poder competir a aquest primer nivell. Cal destacar que per a les jugadores és un circuit molt divertit, totes som companyes i malgrat la competició, som una gran família".

El Santander Golf Tour torna després d'una temporada excel·lent el passat 2023 i comença la seva novena temporada el 18 i 19 d'abril amb un nou format -Birdie Challenge- a l'Empordà Golf, Forest (Torroella de Montgrí). El circuit continuarà el seu recorregut amb el torneig de Dobles en El Bosc Golf (València) durant els dies 8 i 9 de maig, i continuarà el seu periple per Espanya a l'Izki Golf (Àlaba), el 30 i 31 de maig. La quarta prova, se celebrarà en el Real Golf de Pedreña (Cantàbria) amb el ja tradicional torneig Match-Play els dies 12, 13 i 14 de juny.

Aquest 2024 comptarà de nou amb la presència d'un torneig co-sancionat amb el LET Access Sèries, circuit satèl·lit del Ladies European Tour, que se celebrarà del 20 al 22 de juny a Naturávila (Àvila), que s'estrenarà per primera vegada al Santander Golf Tour. Abans l'aturada estiuenca, el circuit viatjarà per primera vegada fins a La Rioja, on els dies 3 i 4 de juliol es disputarà la sisena prova de la temporada en el Club de Golf de Logronyo.

El mes d'octubre vindrà acompanyat de dues proves més: un altre torneig individual en el Real Club de Golf de La Corunya, els dies 17 i 18, i l'habitual Pro-Am de llegendes que rebrà a algunes de les majors estrelles d'aquest esport en Golf Santander (Madrid) el 23 i 24 d'octubre. Per als dos últims tornejos de la temporada, el circuit viatjarà fins al sud de la Península, primer, el Club Zaudín Golf (Sevilla), acollirà els dies 6 i 7 de novembre la penúltima prova de la temporada.

Per a finalitzar en gran, el Real Club de Golf de Guadalmina rebrà l'última prova del circuit, el Santander Campionat d'Espanya de Professionals Femení que tancarà un 2024 que comença amb unes expectatives d'allò més il·lusionants.

El Santander Golf Tour és una aposta ferma de Banc Santander pel golf femení professional i compta amb el suport de Santander Private Banking, Carmignac i Santander Segurs com a patrocinadors. Wilson Golf, Estrella Damm, Toa Shoes i Homenatge són proveïdors preferents. La Real Federació Espanyola de Golf juntament amb la resta de les federacions territorials per on passa el circuit sumen la resta de suports imprescindibles per a la celebració d'aquest tour.

El Santander Golf Tour compta amb web pròpia: santandergolftour.es