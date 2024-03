Fontajau serà clau per assolir la permanència

Sergi Martínez va anotar la cistella per culminar la impressionant remuntada, la qual, malauradament, no va assolir el seu premi, la victòria. L’aro passat de l’aler cedit pel Barça va ser un dels moments més tensos que es van viure a Fontajau el dissabte, «Aquests minuts surten així. Colom m’ha passat la pilota i he acabat el contraatac amb l’aro passat i m’he tornat boig amb la gent de Fontajau», amb aquestes paraules ho explicava el mateix jugador.

L’onzena victòria de la temporada haurà d’esperar. Mínim, una setmana més. La permanència no està assegurada i, el nou objectiu de competir a Europa, tampoc.

Els vint primers minuts del derbi va ser d’un nivell altíssim. Per part d’ambdós equips. La millora en defensa del conjunt de Fotis Katsikaris és notable i, el Baxi Manresa el qual està fent una gran temporada, és l’equip amb les idees més clares de tota la lliga. A més a més, l’escorta Ike Iroegbu ha tornat a afinar la punteria, després d’uns partits molt grisos en atac. En la segona meitat, els visitants van estirar d’ofici, van tirar molt de fang en el camí per tenir la continuïtat ofensiva, que tant de mal estava fent als manresans.

Sergi ha parlat clar i català. «El partit s’ha basat en el rebot ofensiu. En un partit així, si agafen aquesta quantitat de rebots és molt complicat. No hem perdut el partit en l’última jugada o en els últims minuts. L’hem perdut en el rebot ofensiu i en l’inici del tercer quart». El jugador del Bàsquet Girona té tota la raó del món, però no s’ha de deixar en l’oblit en quina situació es trobava l’equip. La mentalitat dels jugadors ha fet dues passes endavant. Aquest mateix duel podria haver tingut el mateix resultat que el partit contra el MoraBanc Andorra. Una desfeta total. Però no. «Jugar a Fontajau et dona un extra. Sentim a la gent de ben a prop, sentim com pressionen. Encara que no estiguem en un bon moment, l’afició ens ajuda a tenir la capacitat de reaccionar i capgirar la situació».

I Fontajau serà clau. El Bàsquet Girona té un dels calendaris més complicats fins a final de temporada. Els pròxims duels són a domicili contra l’Unicaja de Màlaga, segon classificat i, Lenovo Tenerife el qual porta set victòries dels últims vuit partits.

L’objectiu de la temporada està molt a prop, però a la vegada molt lluny. Amb una distància de tres victòries respecte al Covirán Granda, equip que marca el desens, els gironins no poden deixar per a l’última jornada la permanència, com la temporada passada.

Hi ha dos enfrontaments marcats des de fa un temps. El Bilbao i el Saragossa han de visitar Fontajau en les pròximes setmanes. Aquests dos equips són els partits més assequibles, tenint en compte que qualsevol equip et pot vèncer i, el qual el Bàsquet Girona hauria de guanyar, com a mínim, un partit per assolir la permanència una vegada per totes. En la segona temporada a l’ACB, la temporada per habituar- se, ha de demostrar que és capaç d’això i més si vol fer el següent pas, jugar en dues competicions.