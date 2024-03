Roberto Íñiguez: "El millor que hem fet és parlar i comunicar-nos"

L’esport engloba moltíssims aspectes, des de la preparació tècnica, tàctica i física, com també la preparació mental. Ara mateix, aquest assumpte hauria de ser la màxima prioritat per l'Uni Girona.

Avui, l’Spar Girona, es troba en el pitjor escenari possible, dins dels seus objectius, quan falten quatre jornades per acabar la fase regular i, en un tres i no res, comencen els Play-Off, és una obvietat que el club gironí no està on es voldria trobar en aquests moments de la temporada, havent perdut vuit dels últims onze partits.

L’adeu de Rebekah Gardner, eliminades de l’Eurocup tenint poquíssimes opcions per classificar-se per a la final en el partit de tornada, partits grisos contra els equips capdavanters, diverses lesions en jugadores de pes, eliminades de la Copa de la Reina per l’Estudiantes jugant un partit molt dolent i, per acabar, la derrota a Fontajau contra el Celta, un equip que està lluitant per no perdre la categoria. Molts problemes els quals no s'han trobat solucions.

Demà, però, ha de ser diferent. Les jugadores de Roberto Íñiguez han de ser una a pista i, el tècnic basc hi posa tot l’interès perquè així sigui, a partir del partit contra el Gernika «Hem de posar tota la nostra atenció en el que toca, en la família, en l’equip, ajudar-nos, estimar-nos i tenir una comunicació més positiva», en resum, fer creu i ratlla i tornar a començar. I és un bon punt de partida, després de totes les pedres en el camí.

Just després de la derrota contra el Celta, el tècnic de l’Spar Girona va explicar que tindria una reunió juntament amb tot l’staff tècnic i les jugadores. El resultat és positiu «El millor que hem fet és parlar i comunicar-nos. Hem arribat a compromisos comuns».

Com ha dit Roberto, el millor que han pogut fer és parlar-ne. Sumar entrenaments sempre ajuda a millorar el rendiment, però no és hora d’entrenar, sinó de parlar, de buidar totes les males astrugàncies per arribar al país basc amb unes sensacions totalment renovades.

Per altra banda, físicament, Irati Etxarri i Giedre Labuckiené continuaran sent baixa pel partit d’aquesta tarda. L’aler-pivot s’està recuperant d’una lleu lesió a la cama dreta i, la pivot, continua recuperant-se de la lesió al genoll.