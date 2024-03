L'Uni treu caràcter a Gernika (64-74)

L'Spar Girona ha deixat enrere la mala maror que havien generat les dues últimes derrotes de Copa i Lliga i ha demostrat que té orgull amb una victòria treallada a Gernika (54-64).

El matx no començava gens bé per l’Uni, que veia com el conjunt basc tenia el control del ritme des de bon inici (7-2). Per part gironina, responien Nicholson i Magarity i, punt a punt, el conjunt de Roberto Iñiguez recuperava terreny, però un triple al final del quart de Madera refredava la reacció (16-12).

Amb Madera i Buch, les basques assolien la màxima avantatge en l’inici del segon període (20-12), i a l’Uni lo tocava anar a remolc novament. Un gran moment de Bertsch apretava el rmarcador (23-20), però Buch tornava a fer molt mal amb la seva qualitat i deixava les coses en el mateix punt que estaven uns minuts abans. Llavors, un tram final de quart positiu en defensa de les gironines permetia retallar la diferència amb un parcial de 0 a 5 i semblava que el resultat al descans no seria del tot dolent, però els petits detalls condemanaven una vegada més l’Uni, amb una pilota perduda en l’última possessió que el Gernika castigava amb un triple sobre la botzina (34-28).

A la represa, les basques començaven anotant a través de Dodson, però afortunadament el quart transcorriria en uns paràmetres ben diferents. Les de Roberto Iñiguez mostrarien la seva millor versió amb una Tolo molt eficient a sota cistella. Sis punts seus seguits servien per posar el seu equip per primera vegada per davant en tot el partit (36-38). A més, l’Uni s’estava mostrant sòlid al darrere, deixant sense alternatives al Gernika, que s’havia de jugar situacions molt forçades. I llàstima que el final de quart tornava a ser desfavorable amb una cistella de la local Da Silva, però de totes maneres aquest era el camí a seguir per emporatar-se el triomf cap a Girona (44-48).

Semblava que l’infortuni perseguia a l’Uni, amb dues cistelles inversemblants de les basques que deixaven el marcador en taules en els primers compassos de l’últim període (52-52). Magarity i Tolo donaven aire completant dues accions col·lectives, i en la jugada següent Mendy convertia un triple que podia significar mitja victòria (55-61). I per si encara hi havien dubtes, després era Bertsch qui veia cistella des de la llarga distància amb falta inclosa (55-65). No s’escaparia, perquè les gironines havien posat la directa des de més enllà del 6,75 amb un encert ara de Peña i Magarity posava la cirereta (60-72).